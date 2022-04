Japońska kadra bez trenera. Miyahira odchodzi

Polscy skoczkowie w kolejnym sezonie Pucharu Świata będą pracować pod okiem Thomasa Thurnbichlera. Austriak zastąpił na stanowisku szkoleniowca pierwszej kadry Michala Doleżala. Do zmian w przerwie między sezonami dochodzi także w innych reprezentacjach. Japoński Związek Narciarski poinformował o zakończeniu współpracy z Hideharu Miyahirą, który od 2018 roku prowadził tamtejszą kadrę skoczków.

REKLAMA

Zobacz wideo Polski skoczek analizuje buty polskich skoczków [Sport Live #9]

Współtwórca sukcesów Ryoyu Kobayashiego odchodzi. Hideharu Miyahira nie będzie już trenerem Japończyków

Jest to dość zaskakująca informacja, gdyż Miyahira w ostatnich latach bardzo przyczynił się do wielkich sukcesów Ryoyu Kobayashiego. Lista sukcesów, które razem osiągnął ten duet, jest naprawdę imponująca. Pod jego wodzą 25-latek dwukrotnie sięgnął po Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, dwa razy wygrał Turniej Czterech Skoczni, a także zdobył złoty medal olimpijski w Pekinie. Warto jednak podkreślić, iż japońscy skoczkowie głównie współpracują z trenerami klubowymi, jednak Miyahira też miał swój wkład w sukcesy najlepszego skoczka ostatniej zimy, bowiem to z nim Kobayashi trenował w trakcie zimy.

Emocjonalne wyznanie Joanny Szwab. "Kiedyś kochałam skoki, dzisiaj nienawidzę"

Oprócz tego Kobayashi wywalczył także olimpijskie srebro, wygrał w 2019 roku turnieje Raw Air, Willingen Five i Planica 7. Zdobył także Małą Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji Pucharu Świata w lotach narciarskich w sezonie 2018/2019. Swoje wyniki poprawili także pozostali skoczkowie japońskiej reprezentacji, co zaowocowało brązowym medalem zdobytym w konkursie drużynowym podczas mistrzostw świata w Seefeld w 2019 roku.

Na razie nie wiadomo, kto zastąpi na stanowisku pierwszego trenera Hideharu Miyahirę. Do czasu wyboru nowego trenera, kadrę poprowadzi Masahiko Harada, a więc dawny kolega z reprezentacji Miyahiry i złoty medalista igrzysk olimpijskich w Nagano.

Miyahira był również utytułowanym skoczkiem

Hideharu Miyahirę przez wiele lat był czołowym japońskim skoczkiem, który stanowił bardzo ważne ogniwo tamtejszego zespołu w konkursach drużynowych. Japończyk to dwukrotny wicemistrz świata w drużynie (1999 i 2003), a także srebrny (1999) i brązowy (1999) medalista w konkursach indywidualnych. Ponadto w sezonie 1998/99 Miyahira zajmował trzecie miejsce w klasyfikacji lotów narciarskich oraz Turnieju Czterech Skoczni. Indywidualnie udało mu się wygrać jeden konkurs Pucharu Świata, a w sumie 10 razy stanąć na podium zawodów tej rangi. Były już trener japońskiej reprezentacji karierę zawodnika zakończył w 2006 roku i od razu poświęcił się pracy szkoleniowej.

Małysz znów odpowiada Stochowi. "Nie wiem, skąd Kamil to wytrzasnął"