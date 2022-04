Maciej Kot ocenia treningi nowego trenera. Jest pod wrażeniem profesjonalizmu

Sezon 2022/2023 będzie rewolucyjny dla kadry polskich skoczków. Po bardzo rozczarowujących osiągnięciach reprezentacji, z funkcji trenera zwolniono Michala Doleżala. PZN szybko znalazł zastępcę Czecha i zatrudnił Thomasa Thurnbichlera, dotychczasowego asystenta szkoleniowca kadry Austrii, Andreasa Widhoelzla. 32-latek ma pomóc Polakom odzyskać dawną formę.

Maciej Kot pod wrażeniem profesjonalizmu Austriaka. "Jego nazwisko będzie coraz więcej warte na rynku trenerskim"

Thomas Thurnbichler w latach młodości był uznawany za obiecującego zawodnika. Razem z kolegami sięgał po dwa złote medale w drużynie (2006, 2009) oraz srebro w Zakopanem (2008). Jednak sukcesów z lat młodości nie przełożył na dorosłą karierę. Największą popularność przyniósł mu "podwójny skok" podczas zawodów Pucharu Świata w Bischofshofen, gdzie nastoletni Austriak pełnił rolę przedskoczka. Głównie pokazywał się w Pucharze Kontynentalnym, skąd zna go Maciej Kot. W sobotę polski skoczek wziął udział w pierwszy treningu zorganizowanym przez nowego trenera. Po intensywnym dniu 30-latek udzielił wywiadu dla portalu "Interia", w którym opowiedział o relacjach z Thurnbichlerem.

- Thomasa znam od dawna. Jeszcze z czasów, kiedy on skakał, chociaż aż do teraz nie miałem z nim okazji, by siąść i pogadać. Gdy ja przychodziłem do Pucharu Kontynentalnego, byłem zawodnikiem, który walczył o pierwsze punkty, a Thomas był brany pod uwagę jako faworyt do zwycięstwa. Triumfów w Pucharze Kontynentalnym miał sporo. Mówiliśmy nawet, że jak przyjeżdża Thurnbichler na zawody, to już jest ciężko, a gdy przyjeżdża ich dwóch, bo często startował również jego starszy brat Stefan, to można było pakować sprzęt i wracać do domu. Oni rzeczywiście brylowali w PK, stąd nazwisko jest mi dobrze znane - powiedział Kot.

30-latek jest pod wrażeniem profesjonalizmu Austriaka. Polak uważa, że nowy trener może pomóc drużynie odzyskać dawną formę. - Po pierwszych rozmowach z nim i pierwszym treningu mogę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Poziomem wiedzy, inteligencji, przygotowania, ilością pomysłów i profesjonalnym podejściem. Zatem niczego Thomasowi nie brakuje. A nazwisko będzie coraz bardziej zyskiwać i będzie coraz więcej warte na rynku trenerskim - podkreślił Kot.

Maciej Kot z nadziejami na powrót do Pucharu Świata. "Każdy ma równe szanse"

W ostatnich sezonach 30-latek spisywał się poniżej oczekiwań. Od 2018 roku Kot rzadko zdobywał punkty w Pucharze Świata, skupiając się głównie na występach w Pucharze Kontynentalnym. Pojawienie się nowego trenera jest więc szansą dla Kota na powrót do rywalizacji wśród najlepszych skoczków świata.

- Równe szanse i równe traktowanie jest bardzo ważne dla wszystkich. Jeżeli przychodzi nowy trener, to każdy zawodnik, bez względu na to, skąd jest, z jakiego klubu, gdzie mieszka, jaki okręg reprezentuje i ile ma lat, ma czystą, białą kartkę, którą dopiero zaczyna zapisywać w kontaktach z nowym trenerem. I to od zawodnika zależy, jakie zrobi pierwsze wrażenie, co trener o nim pomyśli po miesiącu treningów. Myślę, że każdy ma równe szanse - zakończył 30-latek.