FIS ustalił terminarz Pucharu Świata w skokach. Powrót USA po ponad 20 latach

Choć zaledwie przed niespełna trzema tygodniami zakończył się sezon 2021/2022 w skokach narciarskich, to już w środę poznaliśmy terminarz przyszłorocznej rywalizacji Pucharu Świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Czysta perfekcja. Tak Stoch nagle odmienił swoje skoki

Znamy kalendarz Pucharu Świata na kolejny sezon. Inauguracja zmagań powraca do Wisły

Sezon 2022/2023 rozpocznie się rekordowo szybko. Pierwszy konkurs Pucharu Świata zostanie rozegrany już w dniach 5-6 listopada, a więc o dwa tygodnie wcześniej niż zazwyczaj. W przyszłym sezonie dojdzie również do zmiany miejsca inauguracji. W zeszłym roku był to Niżny Tagił. Z uwagi na działania wojenne Władimira Putina w Ukrainie, żadne zawody Pucharu Świata nie zostaną rozegrane na terenie Rosji. W związku z tym pierwszy konkurs odbędzie się w Wiśle. Jak na razie z rywalizacji wykluczeni pozostają również reprezentanci kraju agresora oraz wspomagającej go Białorusi.

Rewolucja w skokach. Kobiety polecą pierwszy raz w historii

W kalendarzu widnieje łącznie 37 konkursów. W przyszłym sezonie skoczkowie zmierzą się w 32 lub 33 zawodach indywidualnych oraz w trzech konkursach drużynowych. Przewidziano również jeden lub dwa konkursy drużyn mieszanych. Ostateczną liczbę zawodów poznamy już niedługo. Nadal na potwierdzenie czekają dwa konkursy indywidualne w Iron Mountain - byłby to wielki powrót na ten obiekt po ponad 20 latach. Drugim konkursem są zawody drużyn mieszanych w Rasnovie, zaplanowane na 19 lutego 2023 roku.

Sezon 2022/2023 to również czas wielkich powrotów na inne skocznie. W kalendarzu znów pojawiło się Bad Mitterndorf (28-29 stycznia 2023) oraz Sapporo (20-22 stycznia 2023), na których nie rywalizowano od początku pandemii. Ważnym wydarzeniem będą mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym, które odbędą się w dniach 21 lutego - 5 marca, na normalnej i dużej skoczni w Planicy. W zbliżającym się sezonie zobaczymy również pierwszy od trzech lat pełny cykl Raw Air (11-19 marca 2023). Przyszłoroczne zmagania zakończą konkursy na skoczni do lotów w Planicy, zaplanowane na 31 marca - 2 kwietnia.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

A jednak. Adam Małysz zostaje w PZN. "Znów nabrałem ochoty do pracy"

Przełomowy sezon dla reprezentacji Polski

Sezon 2022/2023 będzie rewolucyjny dla kadry polskich skoczków. Po bardzo rozczarowujących osiągnięciach reprezentacji, z funkcji trenera zwolniono Michala Doleżala. PZPN szybko znalazł zastępcę Czecha i zatrudnił Thomasa Thurnbichlera, dotychczasowego asystenta szkoleniowca kadry Austrii, Andreasa Widhoelzla. 32-latek ma pomóc Polakom odzyskać dawną formę.