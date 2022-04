Thurnbichler ocenił zachowanie Stocha i Kubackiego ws. Doleżala. "Budujące"

Thurnbichler tydzień temu został oficjalnie przedstawiony jako nowy trener reprezentacji Polski w skokach. Teraz przed nim wyzwanie odbudowy formy polskich zawodników po słabym sezonie olimpijskim.

REKLAMA

Zobacz wideo

Thurnbichler: "Postawa zawodników? To budujące"

Podczas ostatniego weekendu Pucharu Świata w Planicy najbardziej doświadczeni zawodnicy polskiej kadry wstawili się za Michałem Doleżalem. To wtedy doszło do zamieszania związanego ze zmianami w sztabie. Do tej kwestii odniósł się także nowy trener polskiej kadry, w wywiadzie udzielonym TVP Sport.

Thurnbichler już leci do Polski. Wspiera go Pointner. "Być numerem jeden"

- Panowie w publicznych wypowiedziach jasno pokazali, że są lojalni wobec sztabu, z którym spędzili ostatnich kilka lat. To jest totalnie pozytywne. To jest najlepsze, na co może liczyć trener. Nie ma w tym nic strasznego, to tylko budujące - skomentował Austriak.

Zdaniem wielu najtrudniejszym wyzwaniem dla Thurnbichlera na początku pracy będzie właśnie przekonanie do siebie najstarszych zawodników w polskiej drużynie. Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła kilkukrotnie deklarowali, że metody Michała Doleżala były skutecznie i nie zgadzali się z decyzją o jego zwolnieniu.

Stefan Hula poprowadzi polskie skoczkinie? "Są plany na przyszłość"

Nowy trener polskiej kadry nie boi się jednak tego zadania. - Jeżeli zawodnik zobaczy, że trener jest godny zaufania, ma wiedzę, pomysł i plan, powinien w to pójść - skomentował Austriak i dodał, że na starcie pracy pozostaje optymistą.

Młodzież z potencjałem

Zatrudnienie Thomasa Thurnbichlera przez Polski Związek Narciarski wydaje się być projektem długofalowym. Jednym z zadań nowego sztabu będzie praca z młodymi skoczkami i stopniowe wprowadzanie ich do zawodów. Nowy trener polskiej kadry nie ukrywa też, że wiąże spore nadzieje z zawodnikami takimi jak Jakub Wolny, Andrzej Stękała czy Paweł Wąsek.

- Z naszego researchu wynika, że bardzo duży potencjał tkwi w Polakach urodzonych w latach 2003-2006. A to oznacza, że oni wymagają sporo czasu, aby dociągnąć do światowej czołówki. Oczywiście, chcemy pomału wprowadzać takich zawodników do międzynarodowych zawodów. Jednak nie zapominajmy na ten moment o takich skoczkach jak Jakub Wolny, Andrzej Stękała, Paweł Wąsek i pozostali. Ich także, podobnie jak najstarszych, stać na osiąganie wielkich wyników i na to zamierzamy pracować. Dajcie nam proszę trochę czasu - zakończył Thurnbichler.

Więcej tekstów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.