Thurnbichler zachwycony burzą wywołaną przez polskich skoczków. "Totalnie pozytywne"

Thomas Thurnbichler, który został nowym trenerem polskich skoczków narciarskich, przyleciał w piątek do Polski. Austriak zamieszka w Krakowie, dzięki czemu nie będzie musiał podróżować ze swojej ojczyzny na obozy treningowe. W poniedziałek były skoczek ma spotkać się w siedzibie Polskiego Związku Narciarskiego z zawodnikami. Wcześniej rozmawiał z nimi tylko online.

"Nie ma w tym nic strasznego, to tylko budujące"

Szkoleniowiec zdążył już udzielić wywiadu redakcji TVP Sport. W nim odniósł się do zamieszania, która wybuchło w polskich skokach podczas PŚ w Planicy. Wówczas Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła w ostrych słowach skrytykowali działaczy Polskiego Związku Narciarskiego m.in. za sposób, w jaki rozstano się z Michalem Doleżalem.

- Z mojej perspektywy wyglądało to inaczej. Panowie w publicznych wypowiedziach jasno pokazali, że są lojalni wobec sztabu, z którym spędzili ostatnich kilka lat. To jest totalnie pozytywne. To jest najlepsze, na co może liczyć trener. Nie ma w tym nic strasznego, to tylko budujące. Gdy rozmawialiśmy po raz pierwszy przez internet, odczułem dobrą energię - skomentował Thurnbichler.

- Ale to oczywiście za wcześnie, żeby rozpowiadać już, jak to się nie lubimy. Zaczekajmy z tym, poznajmy się na żywo, zacznijmy trenować. Natomiast nie mógłbym nie być optymistą. To byłaby fatalna postawa na starcie - uznał dotychczasowy asystent Andreasa Widhoelzla w austriackim sztabie.

Thomas Thurnbichler zdaje sobie sprawę, że czeka go nie lada wyzwanie w Polsce. Dziennikarze często pytają, czy jest gotowy na pracę z tak utytułowanymi zawodnikami, jak Stoch czy Kubacki. - Jeżeli zawodnik zobaczy, że trener jest godny zaufania, ma wiedzę, pomysł i plan, powinien w to pójść. To jest nasze wyzwanie - pokazać im to - podkreślił trener.