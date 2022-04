"Thurnbichler już nawet zrezygnował z pracy w Polsce". Małysz o krytycznym momencie w Planicy

Thomas Thurnbichler kilka dni temu został ogłoszony przez Polski Związek Narciarski nowym trenerem kadry polskich skoczków. Austriak przyleciał już do Polski i przygotowuje się powoli do pierwszych działań pod kątem nowego sezonu. Jak się jednak okazuje, niewiele zabrakło, by Thurnbichler ostatecznie nie zdecydował się na prowadzenie reprezentacji Polski. A wszystko przez zamieszanie z udziałem starszych kadrowiczów, którzy w Planicy bardzo ostro wypowiadali się na temat zwolnienia Michala Dolezala.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek reaguje na pozycję liderki rankingu WTA

"Krytyczny moment". Thurnbichler mógł nie objąć polskiej kadry

- Nie ukrywam, że w negocjacjach z Thomasem mieliśmy jeden krytyczny moment. Po tym, co się stało w Planicy, on już nawet zrezygnował z pracy u nas - mówił w rozmowie z Interią Adam Małysz, dyrektor koordynator ds. skoków i kombinacji norweskiej w PZN.

- Thomas po prostu się wystraszył. Myślę, że niejeden na jego miejscu też by wywiesił białą flagę, widząc, co się to dzieje w Polsce ze skokami. Zaczęło się robić głośno po tych wystąpieniach skoczków. Do tego jeszcze w kuluarach cały czas były rozmowy. I on to słyszał. Nie było to łatwe dla nikogo - tłumaczyła legenda polskich skoków.

Małysz przyznał też, że w negocjacjach z Thurnbichlerem nie pomogło także zbyt szybka deklaracja prezesa PZN Apoloniusza Tajnera, że to właśnie Austriak będzie trenerem Polaków. - Prezes czasem lubi wyskoczyć przed szereg i jakąś nowinkę "wystrzelić". Akurat w tym przypadku mogło to wręcz zaszkodzić. Dlatego, że Thurnbichler prosił o dyskrecję. Z uwagi na to, że chciał się normalnie pożegnać z Austriakami - mówił Adam Małysz, którego zasługą jest to, że Thurnbichler jednak zdecydował się na Polskę.

FIS chce wprowadzić wiązania ze spadochronem. "Przyszłość skoków"

- Trzeba było dosyć mocno przekonywać Thurnbichlera. W końcu się udało. Moja deklaracja w jego stronę była taka, że mu pomogę. On tej pomocy potrzebuje. Bez niej on sobie tego nie wyobrażał. Moje wsparcie go troszkę uspokoiło - opowiadał.

"Nie bez powodu Austriacy bardzo chcieli go zatrzymać"

Adam Małysz jest bardzo optymistycznie nastawiony do współpracy Thomasa Thurnbichlera z polskimi skoczkami.

- Myślę, że Thomas porwie ich ambicją i planem, który ma w głowie. Thomas współpracuje z osobami, które są bardzo poukładane. Będzie stał za nim dobrze funkcjonujący system. Spójrzmy też na to, jak bardzo Austriacy starali się go zatrzymać. Chyba nie bez powodu to robili - analizował Małysz. - Pamiętajmy, że to jest nacja, która w minionym sezonie wygrała klasyfikację drużynową Pucharu Świata, Puchar Narodów. Austriacy byli też zwycięzcami igrzysk w Pekinie. Na mistrzostwach juniorów też trójka zawodników z tego kraju stała na podium. To nie działo się bez powodu. On tych zawodników trenował. Dlatego nie dziwię się, że Austriacy nie chcieli się pozbywać tak dobrego fachowca - dodawał.

Jaki będzie główny cel Thurnbichlera w Polsce? - Chcemy przede wszystkim, żeby było widać postęp, duży skok jakościowy naszej młodzieży. Jeśli chodzi o kadrę A, chcemy doprowadzić do sytuacji, w której młodzi zawodnicy zaczną punktować w Pucharze Świata. Oczekujemy dużych postępów juniorów. Nie chcemy powtórki z minionego sezonu, od samego początku którego wszystko siadło. Wprawdzie końcówka była trochę lepsza, ale i tak pozostawiała sporo do życzenia - podsumował Adam Małysz.