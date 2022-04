Apoloniusz Tajner wyznaczył cel nowemu trenerowi skoczków

Po zamieszaniu, jakie pojawiło się pod koniec sezonu w polskich skokach narciarskich, nie ma już prawie śladu. Skoczkowie, którzy w Planicy krytykowali działania Polskiego Związku Narciarskiego, zaczęli łagodzić tony. Teraz czeka ich spotkanie m.in. z Adamem Małyszem, który był jednym z adresatów krytyki.

REKLAMA

Zobacz wideo W skokach narciarskich są równi i równiejsi!

Tajner: "Tego impulsu potrzebowaliśmy, aby obudzić tych zawodników"

- Po Planicy jeszcze takie spotkanie się nie odbyło, ale odbędzie się w poniedziałek i będziemy finalizować temat tej dyscypliny - zapowiada Apoloniusz Tajner w rozmowie ze sport.interia.pl. W tym spotkaniu udział weźmie też nowy trener polskiej kadry. Jak twierdzi prezes, Austriak już pali się do pracy i daje powody do optymistycznego spojrzenia w przyszłość polskich skoków.

Walter Hofer przestrzega Thurnbichlera przed pracą w Polsce

- Thomas Thurnbichler buzuje energią. Myślę, że tego impulsu potrzebowaliśmy, aby obudzić tych zawodników, którzy mają naprawdę potężny potencjał. Mówię tutaj o tych młodszych zawodnikach, ale też o tej naszej trójce zawodników, którzy są już po trzydziestce i mają ciągle możliwość osiągania wielkich sukcesów sportowych. Taki człowiek zupełnie z zewnątrz, nowy sztab szkoleniowy i metody treningowe, obudzą nie tylko właśnie tę trójkę, ale co najmniej dziesiątkę zawodników, których już teraz stać na czołową trzydziestkę PŚ - uważa szef PZN.

- Chcemy stworzyć już zalążek zespołu, który wystartuje za cztery lata na igrzyskach olimpijskich w Cortinie d'Ampezzo. Widzimy to zatem na razie dwutorowo, a to wszystko się skonkretyzuje dopiero wtedy, kiedy trener przyjedzie tu na miejsce. Tak naprawdę dopiero po dwóch, trzech miesiącach pracy będziemy wiedzieli, jak to dalej będzie wyglądało - zakończył Tajner.

Polski Związek Narciarski po sezonie zdecydował się nie przedłużać współpracy z Michalem Dolezalem. Nowym trenerem polskich skoczków został Thomas Thurnbichlernowym. Austriak podpisał umowę do 2026 roku, co oznacza, że miałby współpracować z biało-czerwonymi do zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. W weekend sfinalizuje przeprowadzkę do Krakowa, a później zorganizuje zgrupowanie, na którym spotka się wyłącznie ze sztabami wszystkich kadr. To pozwoli mu m.in. uzgodnić dokładne plany zgrupowań.