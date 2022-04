Cene Prevc marzy o przekroczeniu granicy 300 metrów. "FIS na to nie pozwala"

Podczas niedawnego finału sezonu w słoweńskiej Planicy kibice byli świadkami wielu dalekich lotów, a zawodnicy ustanawiali swoje nowe rekordy życiowe. Jednym z nich był Cene Prevc, który poszybował 246 metrów. Kilka dni temu średni z braci Prevców udzielił wywiadu słoweńskiej telewizji Planet TV.

"Mam nadzieję, że władze zezwolą nam na dłuższe loty"

W skokach od lat toczy się dyskusja o to, czy loty na odległości w okolicy 300 metrów byłyby bezpieczne. Władze FIS-u dość ostrożnie podchodzą do tej kwestii i póki co nie ma tematu budowy obiektu, który umożliwiłby osiąganie takich odległości. Z kolei zawodnicy uważają, że takie loty są już możliwe i byłyby bezpieczne. Po zawodach w Planicy do tej kwestii odniósł się Cene Prevc.

- Jeśli chodzi o nas, zawodników, to od razu podjęlibyśmy się takiego przedsięwzięcia, ale niestety FIS na to nie pozwala, ponieważ wszystko musi mieścić się w granicach bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni i władze zezwolą nam na jeszcze dłuższe loty. - mówił skoczek cytowany przez portal skijumping.pl.

Rekordzista świata w długości skoku chce lotów powyżej 300 metrów!

Jego zdaniem gdyby nie zmiana profilu skoczni w Vikersund, gdzie w marcu odbyły się mistrzostwa świata, podczas czempionatu mógł paść rekord. - Tegoroczne najdłuższe loty w Norwegii były średnio o 5-8 metrów krótsze niż wtedy, kiedy ustanowiony został aktualny rekord globu. Według mnie dało się wylądować na 255 metrze - skomentował 26-latek.

Świetne loty Słoweńców w Planicy

Podczas ostatniego weekendu Pucharu Świata wybornie prezentowali się reprezentanci Słowenii. Podopieczni Robert Hrgoty do końca walczyli z Austrią o triumf w Pucharze Narodów. Ostatecznie do pierwszych Austriaków stracili 47 punktów. Świetną formę prezentował również Prevc, który w jednej z prób uzyskał 246 metrów.

"Przystępujemy do najbardziej prestiżowego projektu w świecie skoków"

- Ten skok dał mi bardzo dużo satysfakcji i radości. Kiedy jednak euforia opadła i po dwóch dniach obejrzałem w Internecie swój skok to chwyciłem się za głowę. Gdybym trafił z timingiem to poleciałbym jeszcze dalej - skomentował swój lot słoweński skoczek.

Prevc odniósł się także do atmosfery podczas weekendu na Letalnicy. Zawodnik w miłych słowach wypowiedział się o kibicach zgromadzonych pod obiektem. - Nasi kibice dają nam niesamowite wsparcie. Całą zimę jesteśmy za granicą. Cztery miesiące wyjazdów i zawodów to spory wysiłek, kiedy wracamy na finał do Planicy, to jesteśmy już trochę wykończeni. Potem jednak doświadczamy tego kibicowskiego wsparcia i to jest nasza przewaga podczas ostatniego pucharowego weekendu. - zakończył Cene Prevc.