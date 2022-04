Walter Hofer przestrzega Thurnbichlera przed pracą w Polsce

Thomas Thurnbichler został nowym trenerem polskich skoczków po tym, jak Polski Związek Narciarski zdecydował się nie przedłużać współpracy z Michalem Dolezalem. Austriak podpisał umowę do 2026 roku, co oznacza, że miałby współpracować z biało-czerwonymi do zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. W weekend sfinalizuje przeprowadzkę do Krakowa, a później zorganizuje zgrupowanie, na którym spotka się wyłącznie ze sztabami wszystkich kadr. To pozwoli mu m.in. dogadać dokładne plany zgrupowań.

Walter Hofer przestrzega Thomasa Thurnbichlera. "Przychodzi w specyficznym momencie"

Walter Hofer rozmawiał z "Przeglądem Sportowym" po zatrudnieniu Thomasa Thurnbichlera w roli trenera polskich skoczków. Były dyrektor Pucharu Świata uważa, że Austriak przychodzi do naszej kadry w trudnym momencie. - Thomas przychodzi w specyficznym momencie. Stoch, Żyła i Kubacki są liderami reprezentacji, ale ostatni sezon nie poszedł po ich myśli. Dla polskich skoków nadchodzi czas pewnej przemiany i wydaje mi się, że w PZN-ie myślą podobnie. To spore wyzwanie - przestrzega.

Hofer bardzo chwali naszego nowego trenera. - Thomas to znakomicie wykształcony człowiek. W Austrii działa bardzo dobry system edukacyjny, dzięki któremu w skokach mamy trenerów o wszechstronnej i przydatnej wiedzy. Thurnbichler jest młodszym przedstawicielem tej grupy, a starszym jest m.in. Stefan Horngacher. Młody wiek trenera? Sam w sobie nie ma dużego znaczenia. Kluczowe jest podejście Thomasa - dodał 67-latek.

Walter Hofer odszedł z Pucharu Świata po sezonie 2019/2020, a jego miejsce w roli dyrektora przejął Sandro Pertile. Jak Austriak ocenia postawę swojego następcy w poprzednim sezonie? - Moi następcy musieli sobie radzić w bardzo trudnych warunkach. Pewne kontrowersje miały miejsce i wszyscy mają tego świadomość. Jestem przekonany, że FIS jakoś na nie zareaguje. Ja bym zmienił to, że skupiłbym się na sprzęcie i byłby on kontrolowany w większym stopniu przed skokiem, a nie tuż po nim - skwitował.