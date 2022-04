"Przystępujemy do najbardziej prestiżowego projektu w świecie skoków narciarskich"

Od wtorku polscy skoczkowie mają nowego trenera. Michala Dolezala zastąpił Thomas Thurnbichler, który podpisał kontrakt z Polskim Związkiem Narciarskim do 2026 roku, czyli do zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Z grona kadrowiczów o nowym szkoleniowcu na razie wypowiedział się jedynie Dawid Kubacki. - Chciał się przywitać, nakreślić wstępne plany. Na pewno teraz będzie potrzebować chwili, żeby to wszystko spiąć do kupy, jeśli chodzi o technikalia. Dzięki temu, że pogadaliśmy, wiem, na czym stoimy - mówił brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Pekinie.

Asystent Thomasa Thurnbichlera cieszy się z pracy w Polsce. "Najbardziej prestiżowy projekt"

Marc Noelke, członek sztabu Thomasa Thurnbichlera, odniósł się do pracy w reprezentacji Polski na Facebooku. Niemiec nie ukrywał radości z nowego wyzwania w karierze. "Big News! Wielka Nowina! Od tej pory pracuję w Polskim Związku Narciarskim. Wraz z głównym trenerem Thomasem Thurnbichlerem i ekspertem ds. materiałów Mathiasem Hafelem od poniedziałku z entuzjazmem i motywacją przystępujemy do realizacji prawdopodobnie najbardziej prestiżowego projektu w świecie skoków narciarskich" - rozpoczął.

"Polskie orły cieszą się w swojej ojczyźnie statusem kultowych - szczególnie Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Zadanie polega na stworzeniu silnej drużyny z doświadczonymi zawodnikami i nowymi graczami. Zadanie jest ogromne, ale jesteśmy bardzo dobrze przygotowani i chętni do współpracy z naszymi nowymi kolegami na południu Polski! Thomas już szlifuje swoje polskie umiejętności - będzie dobrze" - dodał Noelke. Niemiec będzie pełnił rolę trenera od przygotowania fizycznego. Poza nim w sztabie znalazł się Mathias Hafele, który będzie asystentem i ekspertem od sprzętu oraz kombinezonów.

Resztę członków sztabu szkoleniowego Austriaka poznamy w przeciągu najbliższych dni. Na ten moment Thomas Thurnbichler planuje zgrupowanie ze sztabami wszystkich kadr, które odbędzie się w kwietniu lub na przełomie kwietnia i maja. Nowy trener chce zwiększyć swoją wiedzę, ale poza tym może dogadać m.in. dokładne plany zgrupowań. Marc Noelke miał okazję już współpracować m.in. z Alexandrem Pointnerem, Wernerem Schusterem czy Andreasem Widhoelzlem.