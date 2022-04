Kolejny kraj znika z mapy skoków. "Narta wypuszczona z belki spadłaby w tym samym miejscu"

W zakończonym niedawno sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich reprezentacja Czech spisywała się beznadziejnie. Jedyne punkty podczas konkursu w Titisee-Neustadt wywalczył Roman Koudelka, który zajął 27. miejsce.

Jan Mazoch obawia się o śmierć skoków w Czechach

O kryzysie czeskiej reprezentacji wprost mówi też Jan Mazoch. Były skoczek nie ukrywa, że spodziewał się nieco lepszych wyników reprezentantów swojego kraju i obawia się o kolejne sezony. A te nie zapowiadają się zbyt różowo. Zaplecze czeskich skoków nie prezentuje się dobrze w Pucharze Kontynentalnym i wydaje się, że nie ma póki co żadnych perspektyw na kolejne lata.

Mazoch obawia się o to, że skoki w Czechach po prostu umrą. - W czeskich mediach o skokach prawie w ogóle się nie mówi. Zapewne dlatego, że nasi reprezentanci skaczą tragicznie. Czasami mam wrażenie, że narta wypuszczona z belki startowej spadłaby na zeskok mniej więcej w tym miejscu, w którym na ogół lądują Czesi - stwierdizł w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

- Jednak w Czechach skoki dogorywają, więc również Doleżala nie ma wiele w mediach. Ten sport naszych kibiców przestaje interesować - dodał zapytany o to, czy w kraju naszych południowych sąsiadów znany jest Michal Doleżal.

Fatalne wyniki czeskich skoczków

Minionej zimy najwięcej razy do konkursów awansował Viktor Polasek, jednak nie zdołał on ani razu znaleźć się w drugiej serii. Nieco lepiej wyglądał Roman Koudelka, który kilka razy był bliski awansu do finału, a w Titisee-Neustadt wywalczył swoje jedyne punkty w tym sezonie. Inni Czesi - Filip Sakala i Cestmir Kozisek - ani razu nie weszli do konkursu. Wyniki podopiecznych Vasji Bajca były o wiele gorsze niż choćby rok temu.

W czerwcu zeszłego roku na rozstanie ze skocznią zdecydował się 26-letni Vojtech Stursa. Zawodnik komentował swoją decyzję wówczas następująco: "Główną przyczyną jest psychiczne wypalenie, które nie pozwala mi kontynuować kariery. Teraz wiem, że moja głowa i moja osobowość jest odległa od tego sportu. Nie czuję szczęścia i radości, które ma na twarzy mały chłopiec ze zdjęcia".

Kilka tygodni później czeską kadrę objął Vasja Bajc, który przed laty doprowadził do sukcesu chociażby Jakuba Jandę. Słoweńcowi nie udało się poprawić sytuację. W marcu na zakończenie kariery zdecydował się Viktor Polasek.