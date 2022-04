Thurnbichler udzielił pierwszego wywiadu. Dostał trudne pytanie o Stocha. Wybrnął

Thomas Thurnbichler udzielił pierwszego wywiadu po tym, gdy został ogłoszony trenerem reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Austriak zdradził, co przekonało go do przyjęcia posady w Polsce, a także, czy obawia się rozpoczęcia współpracy z Kamilem Stochem.

3 PZN Otwórz galerię Na Gazeta.pl