Fala hejtu uderzyła w Adama Małysza. Mógł odejść z PZN. "Byłem załamany"

Najpierw ogłaszał to Austriacki Związek Narciarski, we wtorek rano potwierdziła Międzynarodowa Federacja Narciarska, aż wreszcie oficjalnie tę informację przekazał Polski Związek Narciarski. Thomas Thurnbichler został nowym trenerem reprezentacji Polski w skokach narciarskich, zastępując na tym stanowisku Michala Doleżala.

Z tej okazji Adam Małysz, dyrektor generalny PZN, rozmawiał z WP SportoweFakty. Małysz zdradził kulisy rozmów z Thurnbichlerem przed podpisaniem kontraktu. - Jest bardzo skoncentrowany na pracy. Z samych rozmów wynikało, że ma predyspozycje do tego, aby być właściwym trenerem głównym. Ze związku dostał jasne zadania poprawienia sytuacji młodych skoczków. No i oczywiście przywrócenia formy starszych zawodników. Chodzi o poprawę systemu, aby wszystko szło tak, jak zakładamy - powiedział.

Jak dodał, rozmowy z trenerami utrudniała sytuacja w polskiej kadrze. Najbardziej krytycznym momentem był wybuch afery w Planicy. - Sam byłem załamany, ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Przynajmniej jeśli chodzi o nowego trenera. Skoczkowie są teraz na urlopach. Jeszcze nie mieliśmy kontaktu - zdradził Małysz, który przyznał, że to mógł być jego koniec w PZN. - Jeśli po mnóstwie rozmów, jakie przeprowadziłem, cała sprawa by upadła, na pewno podziękowałbym za współpracę i zrezygnował z tego, co robię. Byłem załamany, bo nie przypuszczałem, że moja praca może być odebrana tak, jak wszyscy słyszeliśmy. Było mi ciężko. Mam jednak nadzieję, że sytuacja się ustabilizuje - dodał.

- Jestem dyrektorem, sporo spraw zależy ode mnie, otoczenie musi respektować to, co robię. To nie może wyglądać tak, jak w Planicy, że pewni ludzie się ode mnie odwracają i nawet nie mówią część. Natomiast liczę na to, że wszystko się ułoży - zakończył Małysz.

Thomas Thurnbichler może podpisać z Polskim Związkiem Narciarskim aż czteroletni kontrakt, obowiązujący do końca sezonu 2025/2026, a więc tuż po igrzyskach olimpijskich we Włoszech. W Polsce będzie pracować z dwoma swoimi współpracownikami, który mają być Mathias Hafele i Marc Noelke.