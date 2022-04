"Trzęsienie ziemi w austriackich skokach". Tak eksperci oceniają nowego trenera polskich skoczków

Polski Związek Narciarski oficjalnie potwierdził, że Thomas Thurnbichler został nowym trenerem reprezentacji Polski. 32-letni szkoleniowiec z tej okazji nagrał specjalne wideo, w którym przedstawił się polskim kibicom. Austriak postanowił też przeprowadzić się do Krakowa, czego wcześniej nie robili poprzedni szkoleniowcy - Stefan Horngacher i Michal Doleżal. Zatrudnienie Thurnbichlera to duża zmiana dla naszych skoków, bo Austriak powinien mieć pod kontrolą cały system szkolenia.

Gdy w zeszły czwartek pisaliśmy na Sport.pl, że to właśnie Thurnbichler zostanie trenerem Polaków, dostaliśmy wiadomość od ważnej osoby z austriackich skoków z pytaniem, czy to już pewne. Bo jeśli tak, to w tamtejszych skokach dojdzie do trzęsienia ziemi. Austriacki związek widział w Thurnbichlerze przyszłego szkoleniowca swojej kadry i mało kto spodziewał się jego odejścia. Ba, w Austrii twierdzono nawet, że Polsce na pewno nie uda się go wyciągnąć. Co o Thomasie Thurnbichlerze mówiły Sport.pl legendy skoków narciarskich?

Toni Innauer:

- To prawda, że Alex Pointner chciał Thomasa jako asystenta w Polsce. Thomas w ostatnich latach zbudował nową i bardzo dobrą drużynę juniorów, porównywalną z dziełem Wernera Schustera, którego dokonał w Austrii, zanim wyjechał do Szwajcarii i Niemiec.

- Jego zaletą może być to, że nadal potrafi myśleć jak skoczek. Dodatkowo jest naprawdę dobrze wykształcony, bo jest także po Uniwersytecie w Innsbrucku. Powinien być również bardzo zmotywowany. Potrzebowałby jednak wokół siebie dobrej drużyny i silnego wsparcia ze strony federacji.

Werner Schuster:

- Po zakończeniu sportowej szkoły w Stams, Thomas chciał iść na uniwersytet. Był bardzo ambitny, bo nie musiał tego robić. Zdał dodatkowy egzamin. Potem jego kariera potoczyła się bardzo szybko. Wszedł w struktury federacji, niedługo potem był już w Pucharze Świata. Zawsze był mocno wspierany przez austriacką federację, dlatego myślę, że jej przedstawiciele mogą wpaść w szał, gdyby Thomas zdecydował się ich opuścić.

Andreas Goldberger:

- Thomas do Polski? Ooo! Ale my go potrzebujemy w Austrii! To naprawdę interesujące. On jest bardzo zmotywowanym młodym trenerem. Jest byłym skoczkiem, ale zaczął trenować, gdy był jeszcze bardzo młody. Teraz jest asystentem Andreasa Widhoelzla i pracuje bardzo dobrze.

W Austrii Thomas był bardzo ważny również w kontekście zarządzania młodymi skoczkami. Czy sprawdziłby się w Polsce? Kamil Stoch i Piotr Żyła są od niego starsi, ale jego jakość trenerska jest naprawdę bardzo dobra. Pytanie jest tylko takie, czy by się dogadali. Jeśli Kamil szanowałby decyzje tego trenera i podchodził z respektem, to ta współpraca byłaby bardzo dobra dla polskich skoków.

Martin Koch:

- Być może Thomas jest młody, ale wie bardzo dużo na temat skoków narciarskich. W mojej opinii jest przede wszystkim bardzo dobrym trenerem w kwestiach technicznych i potrafi też słuchać skoczków. Dobrze rozumie, co oni czują na skoczni. Wiadomo, że poradzenie sobie ze starszymi od siebie skoczkami byłoby jakimś wyzwaniem, ale w mojej opinii jest w stanie to zrobić. W Austrii pracował też przecież z Manuelem Fettnerem, który ma 37 lat.

Martin Hoellwarth:

- W ogóle nie znam go jako trenera, ale pamiętam, że Thomas jako skoczek był trochę zdenerwowany i próbował znaleźć swoją drogę. Być może jako trener jest bardziej skoncentrowany. Myślę, że wykonuje bardzo dobrą robotę, ale tak jak powiedziałem, nie znam go dobrze w tej roli.

Czy Thurnbichler jest za młody? Nic bardziej mylnego

Thurnbichler w trenowaniu nie jest "świeżakiem", a ma za sobą już osiem lat doświadczenia. Pięć lat trenował grupy dziecięce, potem dwa lata był szkoleniowcem w juniorskiej kadrze Austrii, a od roku jest asystentem Andreasa Widhoelzla. I jeśli porównamy go nawet z trenerskimi gwiazdami skoków, to łatwo znaleźć podobieństwa. Kończący w tym roku 33 lata Thurnbichler jako pierwszy trener to nic nadzwyczajnego w świecie skoków.