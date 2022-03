Kabaret. PZN odcina się od słów swojego prezesa. Komunikacyjny chaos

Kompletny chaos w środowisku polskich skoków narciarskich trwa w najlepsze. Po zamieszaniu z Planicy, kiedy podczas ostatnich zawodów sezonu Pucharu Świata z kadry odchodził Michal Doleżal, a Polski Związek Narciarski nie pożegnał go w należyty sposób, teraz pojawiła się kolejna komunikacyjna porażka polskiej federacji.

Tajner potwierdził nieoficjalne informacje mediów. "Podpisujemy kontrakt do Igrzysk"

We wtorek wieczorem Sport.pl, Polska Agencja Prasowa, czy Onet informowały o tym, że w miejsce Michala Doleżala trenerem polskich skoczków ma zostać Thomas Thurnbichler. O kandydaturze dotychczasowego asystenta Andreasa Widhoelzla w kadrze Austrii informowaliśmy jeszcze przed zawodami w Planicy.

Te i wtorkowe informacje były jednak nieoficjalne - niepotwierdzone ani przez PZN w komunikacie, czy wypowiedzi działaczy, ani przez stronę austriacką, czyli tamtejszą federację, lub samego Thurnbichlera. Z naszych informacji wynikało jednak, że obie strony są bardzo blisko porozumienia.

I w czwartek podczas spotkania z mediami po odsłonięciu brązowego medalu Dawida Kubackiego w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego o Thurnbichlerze mówił już sam prezes PZN, Apoloniusz Tajner. Jak cytował na Twitterze dziennikarz Eurosportu, Kacper Merk, działacz wprost powiedział, że Austriak zostanie nowym trenerem kadry.

- Thomas Thurnbichler będzie mieszkał w Krakowie, jeden z jego asystentów już tu mieszka, bo żeni się z Polką. Będzie miał pełna dowolność w wybraniu kadry, podpisujemy kontrakt do Igrzysk we Włoszech - mówił Tajner. Wszystko wydawało się zatem pewne, potwierdzone, ale okazuje się, że w działaniu z PZN-em nie można do końca wierzyć nawet jego prezesowi.

Komunikat PZN zaprzeczył, że sprawa Thurnbichlera jest zamknięta. Kompromitacja związku i Tajnera

Przed godziną 15 ukazał się komunikat PZN dotyczący sprawy Thomasa Thurnbichlera. "Polski Związek Narciarski informuje, że Thomas Thurnbichler nie jest trenerem Kadry Narodowej A Mężczyzn w skokach narciarskich. PZN potwierdza, że aktualnie są prowadzone rozmowy z austriackim szkoleniowcem" - czytamy na stronie federacji.

I oczywiście: prezes Tajner nie powiedział nigdzie, że kontrakt z Thurnbichlerem został już podpisany. Ale wypowiadanie się w taki sposób: pewnie i z przekonaniem, że nowego trenera już poznaliśmy, w chwili gdy, jak sugeruje komunikat, nie wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, to sytuacja kompromitująca związek i Tajnera.

To, jak rozwija się sprawa pozyskania nowego trenera dla polskich skoczków, może przyprawiać już nie tylko o ból głowy ze względu na to, jak jest skomplikowana, ale także poczucie żenady. Znów praktycznie żadne informacje i wypowiedzi nie są ze sobą spójne. Nie tak wykonuje się jeden z najważniejszych ruchów dla polskich skoków w ostatnich latach. To jeden wielki żart, który stawia w bardzo złym świetle całą dyscyplinę.

Thurnbichler niespodziewanie zyskał pole do ostatecznych negocjacji

Strategicznie też nie wygląda to na najmądrzejszy ruch. W końcu, jeśli dokumenty potrzebne do zatrudnienia Thurnbichlera w Polsce nie były jeszcze podpisane, to sytuacja układa się dość korzystnie dla Austriaka. Może być wściekły na PZN za ujawnienie jego przejścia do Polski w mediach, co z pewnością nie zadowala jego obecnych pracodawców. Ale jednocześnie ma prawo nalegać na zmianę warunków umowy w Polsce na własną korzyść.

Bo co, jeśli nie podpisze? On wróci do Austrii, gdzie raczej nie będzie miał problemu z zatrudnieniem. Tu więcej do stracenia ma PZN. W końcu będzie musiał wypełnić obietnicę złożoną przed mediami, a jeśli Thurnbichler odpowiednio to rozegra, działaczy ta wpadka może wiele kosztować. Jeśli PZN go nie zatrudni, zafunduje sobie jeszcze jedną kompromitację, w dodatku większą od poprzedniej. A nie może sobie przecież na nią pozwolić.