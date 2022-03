Piotr Żyła już wybrał nowy zawód? Absolutny hit. "Naprawdę dał radę"

Czyżby Piotr Żyła już myślał o tym, co będzie robił po zakończeniu kariery? Wszystko na to wskazuje, bo polski skoczek właśnie zagrał w filmie. I to u boku plejady gwiazd polskiego kina: Andrzeja Grabowskiego, Małgorzaty Kożuchowskiej, czy Macieja Musiała.

