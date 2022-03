PZN podjął drastyczne decyzje. Wszyscy trenerzy zwolnieni!

PZN wziął się do pracy po kryzysie komunikacyjnym na koniec sezonu skoków narciarskich. Zarząd PZNwe wtorek podjął kilka konkretnych decyzji związanych z polskimi skokami.

PZN zdecydował się na powrót do podziału grup szkoleniowych na Kadrę Narodową A, B i Młodzieżową i powołanie dwóch grup regionalnych (TZN i ŚBZN). Będą one funkcjonowały we współpracy Okręgowych Związków Narciarskich, Szkół Mistrzostwa Sportowego i Polskiego Związku Narciarskiego.

PZN rozwiązał kontrakty ze wszystkimi trenerami kadry A

Najważniejsza informacja jest jednak taka, że PZN zdecydował o nieprzedłużeniu kontraktów z trenerem głównym Michałem Doležalem oraz jego asystentami i trenerami technicznymi. Z kadry odchodzą m.in. Grzegorz Sobczyk, Andrzej Zapotoczny, Radek Zidek, Krzysztof Miętus, Łukasz Gębala, Kacper Skrobot, Maciej Kreczmer i Kamil Skrobot.

Maciej Maciusiak trenerem kadry B

PZN poinformował też, że Maciej Maciusiak został samodzielnym trenerem kadry B. "Decyzja ta podjęta została w głównej mierze na podstawie wyników osiąganych przez zawodników trenera w Pucharze Kontynentalnym i zawodach FIS. Trener Maciej Maciusiak, zgodnie z praktyką obowiązującą w Polskim Związku Narciarskim, będzie miał dowolność w doborze i rekomendacji sztabu szkoleniowego Kadry Narodowej B" - przekazał PZN. Z kolei trenerem juniorów pozostał Daniel Kwiatkowski. W przypadku kadry A PZN informuje, że finalizowane są rozmowy z nowym szkoleniowcem kadry A.