Stoch zdobył się na szczerość: Nie mówiłem tego na głos, ale doskwiera mi to do tej pory

Kamil Stoch z końcem sezonu pobił rekord Roberta Kranjca pod względem liczby skoków na odległość powyżej 200 metrów i dokonał tego już 213 razy. Lider naszej kadry nie gryzł się w język po tym, jak PZN zdecydował o zakończeniu współpracy z Michalem Dolezalem. - Mam trochę kaca moralnego po wczoraj. Teraz czekamy na efekt tych piorunów, które wczoraj puściliśmy - komentował Stoch po ostatnim konkursie tego sezonu skoków narciarskich.

Kamil Stoch wciąż odczuwa skutki kontuzji z Zakopanego. "Pojawia się ból"

Kamil Stoch rozmawiał z portalem skijumping.pl po zakończeniu tego sezonu Pucharu Świata. Lider naszej kadry przeszedł w maju zeszłego roku zabieg usunięcia narośli kostnej, ale dziewięć miesięcy później doznał kontuzji kostki i wciąż odczuwa ból. - Nie mówiłem tego na głos, ale tego nie da się wyleczyć ot tak. Doskwiera mi do tej pory, od czasu do czasu pojawia się ból i z rana muszę to wszystko rozkręcić - powiedział.

Kamil Stoch nabawił się kontuzji kostki na treningach kadry na Wielkiej Krokwi i ostatecznie nie wystartował w konkursach Pucharu Świata. Ten sezon Stoch kończył wycieńczony. - Latałem tutaj na oparach energetycznych, ale ostatecznie nie wyszło to źle. Wszystkie loty był dobre i powyżej 220. metra. Kończę sezon z podniesioną głową. Można było w Planicy polatać bardzo daleko, a sędziowie też na to pozwalali - dodał dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli.

Kamil Stoch zakończył sezon Pucharu Świata na 19. miejscu z 397 punktami. Lider biało-czerwonych nie chciał podsumowywać sezonu "na gorąco". - Najpierw trzeba odpocząć i wyczyścić głowę. Do takich spraw najlepiej podejść po jakimś czasie i z dystansem. Nic nie poszło po mojej myśli i żaden z moich celów nie został osiągnięty. Robiłem wszystko, żeby było dobrze, ale tego wszystkiego było za dużo. Nie miałem wpływu na wiele spraw - skwitował Stoch.