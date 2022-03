Małysz przerywa milczenie i punktuje. "Napisałem Stochowi SMS-a"

Michal Doleżal po trzech latach kończy pracę na stanowisku trenera polskich skoczków. Trener w piątek poinformował, że PZN nie przedłuży z nim umowy. Informacja ta spotkała się z ostrą reakcją liderów kadry, którzy uważają, że Doleżal powinien dostać jeszcze jedną szansę na naprawę błędów.

Adam Małysz zabrał głos w sprawie konfliktu w polskiej kadrze

Jednym z głównych zarzutów skoczków wobec PZN jest brak komunikacji między związkiem a kadrą i jej trenerem. Do sprawy odniósł się Adam Małysz, który był gościem "Misji Sport". - Konflikt w kadrze? Nie ukrywam, że coś było. Wielu kibiców i nie tylko skrytykowało mnie za to, że wyjechałem z Planicy. Powiem szczerze - widziałem, że jestem tam niechciany. Nikt nie chciałby dostawać z każdej strony po policzku. Pozostało mi się spakować i jechać do domu - zdradził dyrektor PZN.

- Myśmy nie chcieli wchodzić w konflikt. Pierwsza decyzja była taka, że Doleżal jest zaproszony do siedziby Polskiego Związku Narciarskiego na 30 marca. Wtedy byłoby mu przekazane, jaka jest decyzja. Michal bardzo nalegał, że musi wiedzieć wcześniej, bo ma propozycje z innych krajów. W czwartek przekazaliśmy mu decyzję, że kontrakt nie zostanie przedłużony, po czym rozpętała się wojna - opowiedział Małysz.

Kamil Stoch zwracał uwagę w rozmowie z Eurosportem, że nikt nie konsultował decyzji o zakończeniu współpracy z Doleżalem z polskimi skoczkami. - Kamil Stoch chciał, by doszło do rozmów po Planicy. W Vikersund powiedział, że nie życzy sobie żadnych rozmów, bo zawodnicy muszą się skoncentrować na skakaniu. Na to czas miał być po Planicy - podkreślił Małysz.

- W dniu spotkania z Doleżalem napisałem Kamilowi SMS-a, czy chce się spotkać. Nie było odpowiedzi. Po spotkaniu z Michalem rozpętała się burza, zawodnicy poprosili o spotkanie z wiceprezesem PZN. Myśleliśmy, że wszystko zostało wyjaśnione, po czym dostaliśmy kontrę w mediach - powiedział Małysz.

Po słowach polskich skoczków Małysz postanowił wyjechać z Planicy. - Czułem się tam okropnie. Dostawałem z jednej i z drugiej strony po policzku, nie miałem nikogo, kto mógłby mnie wesprzeć, więc uznałem, że nie będę tam więcej przebywał - zakończył.

Wciąż nie wiadomo, kto zostanie nowym trenerem polskich skoczków. Wiele wskazuje na to, że jego nazwisko poznamy w ciągu najbliższych dwóch-trzech tygodni. Wszystko po to, by polska kadra jak najszybciej zaczęła przygotowania do nowego sezonu pod okiem nowego szkoleniowca.