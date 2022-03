Były polski skoczek uderza w PZN i Tajnera. "Bagno wreszcie wyszło na jaw"

Michal Doleżal po trzech latach zakończy pracę na stanowisku trenera polskich skoczków. Trener w piątek poinformował, że nie będzie kontynuował pracy z naszymi zawodnikami w następnym sezonie, gdyż PZN nie przedłuży z nim umowy. Informacja spotkała się z ostrą reakcją liderów kadry, którzy uważają, że Doleżal powinien otrzymać jeszcze jedną szansę na naprawę swoich błędów.

Jan Ziobro uderza w polskie skoki. "Bagno wreszcie wyszło na jaw"

Jan Ziobro zwrócił uwagę, że wreszcie wszystko wyszło na jaw. - Widzimy to zamieszanie z Polskim Związkiem Narciarskim i jak działacze zachowują się względem naszych zawodników, którzy tak naprawdę na swoich plecach ciągną ten związek. Teraz to bagno, które tam jest, wreszcie wyszło na jaw. Przepraszam, że używam takich mocnych słów, ale niestety taka jest prawda. Na usta cisną się niecenzuralne słowa, które najlepiej opisałyby to zachowanie - powiedział w programie "Polskie Skocznie" na antenie Polsatu Sport.

"Wytrzeźwiałem" - Żyła komentuje ostatni konkurs sezonu. Ma też propozycję dla Igi Światek

Ziobro postanowił wykorzystać okazję, by uderzyć w Apoloniusza Tajnera, prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. - Musimy sobie jasno powiedzieć, że pan prezes Tajner to bardzo dobry dyplomata. Jemu świetnie wychodzi mydlenie oczu i zakłamywanie rzeczywistości. Oni już od jakiegoś czasu sieją propagandę. Nie robi się tak z zawodnikami i żywymi legendami. O niczym się ich nie informują. Jeżeli dalej chcieli pracować z Doleżalem, to powinno się im dać szansę. Oni na swoje barki wzięliby odpowiedzialność. Powinni dostać taką szansę. Nie wiem, kto może teraz zostać trenerem - dodał były skoczek.

Jan Ziobro zakończył karierę kilka lat temu. Pewnie najlepiej wspomina 2015 rok i brązowy medal drużynowych mistrzostw świata w Falun. Jego najlepszą indywidualną pozycją w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata było 25. miejsce w sezonie 2013/2014. Wówczas wygrał także konkurs Pucharu Świata w Engelbergu, odnosząc swoje jedyne zwycięstwo w karierze.