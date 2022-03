Kapitalny finał sezonu w Planicy! Kobayashi wygrał PŚ. Żyła spadł z podium

Mimo że skoczkowie mieli oddać oficjalnie jeszcze dwa skoki, to wciąż nieznane były najważniejsze rozstrzygnięcia. O Kryształową Kulę walczyli Ryoyu Kobayashi oraz Karl Geiger. Przed ostatnim konkursem w sezonie Japończyk miał na koncie 1589 punktów, czyli o 89 więcej od Niemca. Choć Kobayashi był praktycznie o włos od obrony trofeum, to niekorzystnych dla niego scenariuszy nie można było wykluczyć.

W ostatnim konkursie w Planicy tradycyjnie wystąpiło 30 najlepszych zawodników Pucharu Świata. Wśród nich było trzech Polaków: Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Dla nich było to zwieńczenie trudnego i nieudanego sezonu. Na dodatek, nie odbywało się ono do końca w atmosferze święta. Po tym jak jasne stało się, że Michal Doleżal nie będzie trenerem polskich skoczków w przyszłym sezonie, w kadrze zawrzało. Kamil Stoch i Piotr Żyła mocno skrytykowali działania PZN-u.

"Wszyscy wiedzieli, że najstarsi polscy skoczkowie staną w obronie trenera, ale raczej nikt nie spodziewał się skali eskalacji. Bo słowa, które padły w sobotę w mixed zonie na zawsze mogą zmienić polskie skoki narciarskie. Nikt już nawet nie ukrywa, że w samej kadrze skoczków jest podział na starszych, którzy mocno stają w obronie Doleżala i młodszych, którzy przyznają, że trzeba patrzeć w przyszłość. I chcą się rozwijać" - pisał na Sport.pl Piotr Majchrzak.

W niedzielę jako pierwszy wśród Polaków na belce pojawił się Dawid Kubacki i zaprezentował się znakomicie. Wylądował na 231 metrze i po pierwszej serii zajmował dziewiąte miejsce. Zaraz po nim swoją próbę oddał Kamil Stoch. On skoczył krócej, ale to też był dobry lot. 225 metrów dało mu 12. miejsce po pierwszej serii. Najlepszy był jednak Piotr Żyła, czyli najlepszy lotnik w polskiej kadrze w tym sezonie. Poleciał on aż 337,5 metra i po pierwszej serii zajmował trzecie miejsce. Przed nim uplasowali się jedynie Ziga Jelar (239 metrów) i Marius Lindvik (241,5).

Praktycznie w pierwszej serii rozstrzygnęła się też kwestia Kryształowej Kuli. Ryoyu Kobayashi był szósty, a Karl Geiger dopiero 14. Dodajmy, że żeby zwyciężyć w klasyfikacji generalnej, Geiger przy swoim zwycięstwie musiałby liczyć na to, że Japończyk zajmie co najwyżej 21. lokatę.

Piotr Żyła spadł z podium. Kapitalny konkurs na zakończenie sezonu

Druga seria też stała na wysokim poziomie. Zawodnicy "licytowali" się na odległości. Karl Geiger, Halvor Egner Granerud, Michael Hayboeck, Anze Lanisek - wszyscy zajęli po pierwszej serii miejsca w drugiej dziesiątce, a w drugiej próbie przekroczyli 240 metrów. Ostatni z nich pobił nawet rekord życiowy. Ta sztuka nie udała się Kamilowi Stochowi. Polak poprawił się po pierwszej serii i skoczył 231,5 metra, ale spadł w klasyfikacji końcowej na miejsce 14. Dalej niż w pierwszej serii skoczył też Dawid Kubacki - 235 metrów dało mu ostatecznie dziewiątą lokatę. Niestety, gorzej w drugiej serii skoczył Piotr Żyła - 221,5 metra dało mu dopiero 12. lokatę. Konkurs wygrał Marius Lindvik (245,5 metra, nowy rekord życiowy) przed Yukiyą Sato (242,5) i Peterem Prevcem (240).

Po Kryształową Kulę sięgnął po raz drugi w karierze Ryoyu Kobayashi. Małą Kryształową Kulę zdobył natomiast Ziga Jelar. Natomiast Timi Zajc wygrał cykl Planica 7. Słoweńcy do końca gonili Austriaków w klasyfikacji Pucharu Narodów, ale ostatecznie zawodnicy Aleksandra Stoeckla utrzymali pierwszą pozycję.