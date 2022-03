Stoch nakreślił czarny scenariusz. Mocne słowa. "Nikt mnie nie zmusi do tego"

W piątek stało się jasne, że Michal Doleżal nie będzie trenerem polskich skoczków w sezonie 2022/23. Choć on sam w jednym z wywiadów ogłosił publicznie, że odchodzi z polskiej kadry, niedługo później okazało się, że dzień wcześniej został poinformowany przez członków Polskiego Związku Narciarskiego o zakończeniu współpracy. Wśród kandydatów na następcę Czecha wymieniani są m.in. Thomas Thurnbichler czy Nik Huber.

Po sobotnim konkursie drużynowym w Planicy, w którym Polacy zajęli czwarte miejsce, swoje niezadowolenie z zaistniałej sytuacji wyrazili polscy skoczkowie z Kamilem Stochem i Piotrem Żyłą na czele.

- Trzeba nazwać wszystko po imieniu: trener Doleżal został poinformowany, że nie zostanie z nim przedłużona umowa, co moim zdaniem nie jest dobrym posunięciem (...). Wszyscy musimy usiąść do rozmów. Trener nie powinien być przekreślony. Powinien dostać jeszcze jedną szansę. Nie zasłużył sobie na to, jak został potraktowany. To jest barbarzyństwo. Powinien teraz przedstawić plan, co dalej - mówił Kamil Stoch w rozmowie z Eurosportem.

- Byliśmy jedną drużyną z PZN-em. Ale teraz już nie jesteśmy - grzmiał z kolei Piotr Żyła.

- My generujemy spory przychód, a dano nam do zrozumienia, że sponsorzy mogą się wycofać, jeśli nie zostaną podjęte pewne zmiany. Okej, jeżeli w taki sposób zarząd chce to wszystko ogarnąć, to ja mogę powiedzieć, że ze swojej strony sam mogę sobie opłacać szkolenie. Jeżeli nie chcecie wydawać pieniędzy na starych zawodników, których najlepiej byłoby się pozbyć, którzy mają coś do powiedzenia, no to dobrze. To ja mogę ze swojej strony sam siebie finansować, tylko dajcie mi takiego trenera, z którym ja chcę pracować - kontynuował Stoch.

- To mnie bardzo boli, bo uważam, że jako zawodnik mam w tej kwestii bardzo dużo do powiedzenia: bo to z kim i jak pracujemy, ma później bardzo duży wpływ na to, co później uda się osiągnąć. Zdaję sobie sprawę, że nie mogę podejmować żadnych decyzji, że jestem tylko małym trybem w całej machinie, ale trybem, który finalnie wykonuje całą końcową robotę. Jeżeli zarząd PZN-u chce spróbować swoich sił, proszę bardzo. Dam narty, skocznia jest świetnie przygotowana, zachęcam, można spróbować - ironizował trzykrotny mistrz olimpijski.

W rozmowie z TVP Sport kilka minut później Kamil Stoch poszedł jeszcze dalej i zagroził nawet zakończeniem kariery.

- Mogę skończyć karierę. Nikt mnie nie zmusi do tego, bym skakał dalej - zaszokował Stoch. - Obecna sytuacja bardziej mnie zniechęca do tego, by dalej wkładać w to siłę, energię i motywować się do ciężkiej pracy, niż miałaby mnie zachęcać. Wszystko zależy od tego, jak ta sytuacja się zakończy i czy będę miał szansę pracować z ludźmi, których będę darzyć zaufaniem, którzy wleją we mnie wiarę, że nasza praca będzie miała szansę powodzenia - tłumaczył.

- Wszyscy popełnialiśmy błędy, tego nie da się ukryć. Wszyscy zawinili. Potrafię się przyznać do pomyłek. Nie może być tak, że szukamy kozła ofiarnego, którego trzeba wyrzucić. Każdy musi zajrzeć wgłąb siebie, zobaczyć, co mógł zrobić lepiej, i w którym momencie mógł to zrobić. Trzeba się też zastanowić, co należy teraz poprawić. Ktokolwiek z zarządu PZN-u począwszy od prezesa, poprzez sekretarza generalnego, dyrektora sportowego, cały sztab szkoleniowy, nie tylko trenera głównego, ale także jego asystentów, którzy też mieli wpływ na to, co się dzieje z młodszymi zawodnikami, poprzez inne sztaby szkoleniowe, od których uczy się młodzież i skończywszy na nas zawodnikach może stwierdzić, że gdzieś popełnił błąd i coś mógł zrobić inaczej, lepiej. Jesteśmy rasą rozumną, potrafimy wyciągać wnioski z błędów - analizował skoczek, który nie ukrywał, że wszystkie strony powinny dać sobie czas i wrócić do rozmów.

- Tak też powinniśmy zrobić wszyscy. Ja nie podejmuję pochopnych decyzji. Bronię trenera, wstawiam się za nim, bo uważam, że tak trzeba. Bronię swoich racji. Uważam, że jeśli ta sytuacja skończy się dobrze, to tylko nas wzmocni i zjednoczy - podsumował Kamil Stoch.

W niedzielę w Planicy odbędzie się ostatni konkurs Pucharu Świata w sezonie 2021/22. Początek zawodów o godzinie 10:00.