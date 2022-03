Doleżal nie powiedział całej prawdy? Małysz ujawnia, jak to się wszystko odbyło

- Rozmowa z Michałem Doleżalem o zakończeniu współpracy odbyła się w czwartek. Mamy do trenera ogromny szacunek, za to co dla nas zrobił, więc nie chcemy wchodzić w żadną polemikę. Dżentelmeni nie powinni rozmawiać o pieniądzach czy o formie zakończenia współpracy - mówi Wojciech Gumny, wiceprezes PZN, który uczestniczył w rozmowie, na której Doleżal został poinformowany, że federacja nie będzie przedłużała z nim kontraktu.

REKLAMA

Zobacz wideo W skokach narciarskich są równi i równiejsi!

Doleżal nie powiedział całej prawdy w Eurosporcie?

To bardzo ciekawe słowa, bo Michal Doleżal w Eurosporcie przedstawił sprawę tak, że to on zdecydował się na odejście z reprezentacji Polski. - Postanowiłem nie czekać dłużej na decyzje związku, ogłaszam że odchodzę z funkcji trenera reprezentacji. Dziękuje sztabowi i zawodnikom, którzy zawsze byli ze mną. To był wspaniały czas, to była dla mnie druga rodzina - powiedział Kacprowi Merkowi w Eurosporcie. Dolezal mówił też w rozmowie, że była to też decyzja obu stron, wiec wydźwięk jego wypowiedzi nie był aż tak jednoznaczny. Dodał jednak, że była to jego decyzja.

Później gdy udało się porozmawiać z Doleżalem przyznał, jednak że całe spotkanie odbyło się w czwartek i to wtedy dowiedział się o ostatecznej decyzji związku.

Słowa wiceprezesa związku potwierdza jednak także Adam Małysz, który był obecny na czwartkowym spotkaniu. - Odezwałem się do jednego z członków zarządu. On skontaktował się z prezesem i sekretarzem i PZN zdecydował, że przekażmy przed zawodami w Planicy informację Doleżalowi, że nie będzie dalej trenerem reprezentacji. Zostało to zrobione wczoraj (w czwartek - przyp.red) - mówi Adam Małysz, dyrektor ds. skoków narciarskich w polskiej kadrze.

Konkurs marzeń Słoweńców. Niespodziewany zwycięzca. Stoch najlepszy z Polaków

I dodaje: - Chcieliśmy dostać od Doleżala jakiś plan naprawczy, ale przyznam, że nie do końca go dostaliśmy. Michal przekazał nam jakiś jego zarys, ale stwierdził, że cały plan przedstawi dopiero po tym, jak związek zdecyduje, że dalej będzie trenerem - zaskakuje Małysz. Po czwartkowym spotkaniu było oczywiście gorąco, bo najstarsi skoczkowie nie ukrywają, że popierali i nadal popierają Michala Doleżala.

Doleżal został wolną rękę w ogłoszeniu decyzji

Michal Doleżal mimo niezbyt udanego sezonu nadal ma szacunek u ludzi zarządzających PZN-em, dlatego ci chcieli dać mu też wolną rękę w ogłoszeniu odejścia. To sam Doleżał miał zdecydować, kiedy poinformuje o odejściu z reprezentacji Polski. Sposób, w jaki to zrobił mógł jednak zdziwić wszystkich, którzy z nim współpracowali. Sam jednak szybko się wytłumaczył z nie do końca jasnych sformułowań w Eurosporcie.

Rosyjski skoczek okrył się hańbą i "przestał być sportowcem". "Nie podałbym mu ręki"