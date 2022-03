Kapitalne skoki Stocha i Kubackiego w Planicy. Polacy w ścisłej czołówce

Kwalifikacje miały rozpocząć się w czwartek o godz. 11. Niestety warunki atmosferyczne pokrzyżowały plany skoczkom. W Planicy od kilku dni jest świetna pogoda, a temperatura wynosi blisko 20 stopni. Po godzinie 10 słońce zaczęło świecić wprost na rozbieg skoczni. Organizatorzy od kilku dni bali się o stan torów najazdowych i szybko okazało się, że mieli rację. Musieli przełożyć kwalifikacje na godz. 15.

Odbyły się one już bez większych problemów. Wiadomo, że w konkursie zobaczymy czterech Polaków. Najlepiej zaprezentował się Kamil Stoch. Nasz mistrz poszybował 228,5 metra i zajął czwarte miejsce. Tuż za nim uplasował się Dawid Kubacki po skoku 227,5 metra. Niezłą próbę oddał również Andrzej Stękała. On skoczył 224,5 metra i ostatecznie był 20. Jakub Wolny skoczył jeszcze dalej (227,5), ale został sklasyfikowany nieco niżej – na 22 pozycji. Trochę polskich kibiców rozczarował za to Piotr Żyła. Polak, który zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej lotów skoczył 221,5 mera i był dopiero 25. To najgorszy wynik wśród Polaków.

Kwalifikacje zdominowali Słoweńcy. Wygrał Anze Lanisek (233 metry) przed Timim Zajcem (235,5). W pierwszej dziesiątce znalazło się też miejsce dla Petera Prevca i Lovro Kosa. Trzeci był Johann Andre Forfang (225,5).

Do konkursu nie awansował za to Paweł Wąsek, ale on w ogóle nie oddał skoku. Podczas treningu Polak miał spore problemy w locie i musiał ratować się przed upadkiem. Wylądował na 121 metrze. Po tym zdarzeniu Wąsek wycofał się z kwalifikacji. Dodajmy, że w czasie drugiego czwartkowego treningu na skoczni do lotów w Planicy doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Roztapiające się tory najazdowe przytrzymały skoczka i doprowadziły do groźnego zdarzenia - pisał Piotr Majchrzak, dziennikarz Sport.pl, który jest w Planicy. Również w kwalifikacjach było blisko upadku. Ratować musiał się Ulrich Wohlgenannt i ostatecznie wylądował na 95. metrze.

W piątek o godz. 12 zaplanowana jest seria próbna, a po niej rozpocznie się konkurs indywidualny. Jego początek zaplanowano na godzinę 14. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

