228 metrów w Planicy i krótkofalówki wchodzą do gry. "To nasz obowiązek"

Wszyscy, którzy zgromadzili się w Planicy przy okazji ostatniego w tym sezonie weekendu Pucharu Świata, marzą o nowym rekordzie świata w długości skoków. Obecny, nieoficjalny, rekord w długości lotu w 2017 r. ustanowił Stefan Kraft, który poleciał 253,5 m. Podczas konkursów jest jednak ktoś, kto musi pilnować, by... do tego nie doszło.

Delegat techniczny, którym w Planicy jest Ivo Greger, musi czuwać, by skoki nie były aż tak długie. Nawet kosztem widowiskowości, a o to kibice mają najwięcej pretensji. Zapytaliśmy go więc o wielkie kontrowersje związane z licznymi zmianami belek podczas konkursów w Vikersund i w Oberstdorfie. A także o to, kto de facto podejmuje decyzje o zmianie wysokości najazdu. Greger mówi również, jak długi skok w Planicy może oznaczać obniżenie belki.

Piotr Majchrzak: Ostatnio kibice mieli sporo zastrzeżeń do pracy jury w czasie zawodów na skoczniach do lotów w Vikersund i w Oberstdorfie. Jak wygląda więc praca jury w czasie konkursów. Jesteście kluczowi, ale działacie w cieniu.

Ivo Greger: - Praca jury jest bardzo ważna, bo jury jest odpowiedzialne za sprawiedliwy przebieg rywalizacji i jej bezpieczeństwo. Naszym zadaniem jest sprawdzenie areny przez zawodami, czy wszystko jest dobrze przygotowane i zgodnie z zasadami. Musimy wymierzyć skocznię i zobaczyć, czy to zgadza się z jej certyfikatem.

Wielu kibiców nadal ma z tym problem, ale to nie Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata, czy jego współpracownik Borek Sedlak decydują o wysokości belki. Potwierdzasz?

- Tak. W czasie treningów i zawodów to jury jest odpowiedzialne za dobranie odpowiedniej belki, która jest bezpieczna i odpowiednia do przeprowadzania rywalizacji. Oczywiście w czasie skoków to my reagujemy na wysokość rozbiegu.

Ale kto inicjuje obniżenie lub podwyższenie rozbiegu?

- Jeśli chodzi o moment podejmowania decyzji o zmianie belki, to zawsze jest to dyskutowane w gronie jury zawodów, ale z reguły to delegat techniczny jest osobą, która wychodzi z taką propozycją. Czyli w Planicy to jestem ja.

Ostatnie konkursy lotów oglądało się jednak bardzo źle. Ja, jako widz i sympatyk skoków, miałem duży problem z ich oglądaniem. Dla zwykłego widza zbyt częsta zmiana belek jest nieczytelna.

- Musimy oddzielić zwykłe zawody od lotów narciarskich. Loty to jest zupełnie inna dyscyplina. Ostatnio w Vikersund byłem asystentem delegata technicznego. I wszyscy musieliśmy brać pod uwagę to, że w czasie lotów nawet niewielkie ruchy powietrza mogą mieć ogromne znaczenie dla odległości skoku. Dlatego zawsze podkreślamy, że bezpieczeństwo jest ponad wszystkim. Przykładowo w Vikersund zmiana wiatru o zaledwie 0,2 m/s oznaczała dla nas konieczność zmiany belki startowej. Po prostu nie możemy pozwolić na to, by skoczkowie latali ponad HS [rozmiar skoczni - red.]. To jest granica bezpieczeństwa.

Czasem można jednak odnieść wrażenie, że jury nie do końca panuje nad wszystkim. A zmiany często bywają spóźnione.

- Jestem przekonany, że wszystkie składy jury w Pucharze Świata są na naprawdę wysokim poziomie. Ich członkowie są bardzo wykształceni i doświadczeni. To najlepsi ludzie, jakich mamy w skokach. Jestem bardzo zadowolony z pracy jury w tym sezonie.

Ale rozumiem też punkt widzenia widzów, którzy siedzą przed telewizorem i oglądają skoki. Czasem może być trudno śledzić i rozumieć konkursy, w których jest dużo zmian belek. Ale podkreślę - musimy pamiętać, że to są loty. Jeśli mielibyśmy stabilne warunki niczym w zamkniętej arenie, to moglibyśmy skakać z jednej belki. Jesteśmy jednak na zewnątrz i musimy się adaptować do panujących warunków.

Jak to wygląda technicznie? Gdzie w trakcie zawodów jest delegat techniczny?

- W czasie zawodów ja, jako delegat techniczny, Borek Sedlak i szef zawodów [w Planicy jest to Aljosa Dolhar - red.] znajdujemy się zawsze w jednym pomieszczeniu na wieży sędziowskiej. Na lotach narciarskich w tym sezonie mamy też dwóch asystentów delegata technicznego.

W Planicy wszyscy marzą o rekordzie skoczni, ale znamy podejście FIS. Jaka odległość Twoim zdaniem jest bezpieczna w Planicy?

- 240 metrów. To jest maksymalna bezpieczna długość skoku na tej skoczni. Wyznacza ją po prostu punkt HS. Jeśli jednak na tej skoczni pojawi się skok na odległość 95 proc. HS [na tej skoczni jest to 228 metrów - red.], to wtedy my, jako jury, musimy przedyskutować kwestię, czy obniżać belkę startową. To jest nasz obowiązek.

Czyli gdy ktoś w czasie zawodów skoczy 228 metrów, to wtedy jury wejdzie do gry?

- Tak, 228 metrów jest dla nas taką granicą. Jeśli ktoś tyle skoczy, to jury zawodów łączy się ze sobą przez krótkofalówki i podejmuje decyzję co dalej. Nie mamy obowiązku obniżania belki. Ale musimy to wziąć pod uwagę, patrząc na warunki i skoczków.