Alarm w Planicy! Finał Pucharu Świata zagrożony. "Ekstremalna sytuacja"

Organizatorzy Pucharu Świata w Planicy przenieśli czwartkowe kwalifikacje na 15. To efekt problemów na Letalnicy. Rozbieg zwyczajnie zaczął się roztapiać. W czasie drugiego porannego treningu doprowadziło to do niezwykle groźnej sytuacji z udziałem Jana Hoerla, który stracił równowagę w pozycji najazdowej.

Ogromne problemy na skoczni w Planicy

- Tak, zmagamy się z problemami technicznymi na rozbiegu. Oczywiście jest to związane z pogodą na skoczni. Mamy teraz ekstremalnie wysokie temperatury. Dziś w czasie treningu było około 16 stopni, które szybko urosły do 20. Niestety, słońce rozgrzewa najazd i nie pomagają nawet osłony przeciwsłoneczne zamontowane nad rozbiegiem - mówi Sport.pl Ivo Greger, delegat techniczny na konkursy Pucharu Świata w Planicy.

I dodaje: - Mamy system mrożenia, który jest w stanie mrozić do minus 24 stopni, ale przy tych warunkach to nie wystarcza. Przed nami dużo pracy, bo w tym momencie rozbieg nie jest bezpieczny dla zawodników. Nie chcemy ryzykować kontuzji na koniec sezonu, dlatego przenieśliśmy kwalifikacje. O 15 rozbieg będzie już w cieniu i będziemy pewni, że skoki będą bezpieczne - dodaje Ivo Greger.

Wielki niepokój o sobotni i niedzielny konkurs. Słoweńcy będą przycinać tory?

Przedpołudniowe skoki dały nam sygnał, że w czasie sobotniego i niedzielnego konkursu (start o 10) organizatorzy mogą mieć dokładnie takie same problemy. Nieco lepiej powinno być w czasie piątkowych zawodów, które ruszają o 14, gdy część najazdu będzie już w cieniu.

Prognozy mówią, że wręcz upalne temperatury nie odpuszczą, a na niebie próżno będzie szukać chmur. Delegat techniczny twierdzi jednak, że jest szansa na uniknięcie aż takich problemów. - Mam nadzieję, że uda nam się uniknąć takich samych problemów w sobotę i niedzielę, gdy zaplanowano poranne konkursy. W niedzielę mamy dodatkowy bufor czasowy związany ze zmianą czasu. To nam pomoże - zauważa.

- Większy problem będzie z sobotą. Mamy w planie kilka rozwiązań i będziemy reagować na bieżąco. Po pierwsze w weekend będziemy mieli na starcie mniej zawodników, więc szybciej przeprowadzimy zawody. Dodatkowo mamy możliwość przycięcia torów najazdowych. W tym momencie znajdują się na około 13-centymetrowej warstwie śniegu. Jeśli ją przytniemy, to tory będą osadzone trochę niżej, czyli znajdą się bliżej systemu chłodzenia. Ten mrozi działa od dołu, wiec to powinno nam pomóc - analizuje Greger.

Wydaje się to jednak ostateczne rozwiązanie, bo trudno przypuszczać, by organizatorzy sami z siebie szybko pozbywali się jakiejś części warstwy śniegu na torach, bo te i tak szybko topnieją. Niestety, Planica nie posiada nowoczesnych torów najazdowych w rynnach, dlatego ich obsługa jest utrudniona. Z drugiej strony, przy tak wysokich temperaturach nawet nowe tory mogłyby nie podołać.

Weekendowe konkursy w Planicy kończą sezon Pucharu Świata w skokach. W piątek i w niedzielę odbędą się indywidualne zawody w lotach, które przedzieli sobotnia "drużynówka".