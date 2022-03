To oni niszczą skoki narciarskie. Absurd goni absurd. "Działają w cieniu"

Choć FIS oficjalnie nie uznaje rekordów skoczni, to w miastach, które posiadają skocznie mamucie, rekord świata w długości skoku to temat niemal numer jeden. W Planicy jest wręcz obsesją, bo Słoweńcy od 11 lat marzą o odzyskaniu tytułu największej skoczni świata, gdy stracili go na rzecz skoczni w Vikersund (243 metry Johana Remena Evensena w 2011 roku). Wydaje się jednak, że przy obecnym zarządzaniu konkursami skoków, walka o rekord jest właściwie niemożliwa. Chyba że jury na moment straci kontrolę nad warunkami, a ktoś wykorzysta okazję. W ten weekend w Planicy jest to możliwe ze względu na rewelacyjną pogodę, która pozwoli na bardzo dalekie loty.

REKLAMA

Zobacz wideo Kluczowa rozmowa dla przyszłości polskich skoków. PZN potwierdza

Słoweńcy zapowiadają rekord świata. W sobotę o 10.15

- Naszym celem jest tak dobrze przygotować skocznie, aby można było polecieć tu po nowy rekord świata. Mam nadzieję, że to nastąpi najszybciej, jak to możliwe - powiedział w rozmowie z delo.si Aljosa Dolhar, nowy dyrektor zawodów w Planicy, który w grudniu 2020 r. zastąpił legendarnego Jelko Grosa.

Organizatorzy sensacyjnie zapowiedzieli również, że w tym roku w Planicy uda się pobić rekord świata w sobotę o godzinie 10.15. O co dokładnie im chodzi? Do końca nie wiadomo, ale możliwe, że organizatorzy szykują jakąś niespodziankę dla kibiców. Bo rekordu na skoczni zaplanować się po prostu nie da.

Kto zdecyduje o wysokości belki? Wielki mit skoków

Słoweńcy twierdzą, że o dalekie skoki na Letalnicy będzie łatwiej, bo w tym roku w Planicy (drugi rok z rzędu) nie będzie Bertila Palsruda, czyli norweskiego delegata technicznego.

W tym roku w jury zawodów zasiądą:

Delegat techniczny: Ivo Greger (Czechy)

1. asystent delegata technicznego: Jani Hyvaerinen (Finlandia)

2. asystent delegata technicznego: Sandro Sambugaro (Włochy)

Szef zawodów: Aljosa Dolhar (Słowenia)

To właśnie ta czwórka będzie odpowiedzialna np. za podnoszenie lub obniżanie rozbiegu na skoczni w czasie zawodów. A nie - jak zwykło się uważać - dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile czy jego asystent od startowania zawodników i kontroli warunków, w jakich skaczą zawodnicy, Borek Sedlak.

Co interesujące, w głównej mierze te same osoby rządziły też ostatnimi konkursami lotów w Vikersund i w Oberstdorfie. Dodatkowo ostatnio w Oberstdorfie w roli delegata technicznego występował doświadczony Słoweniec Gabriel (Jelko) Gros.

Można się więc zastanawiać, dlaczego poszło im aż tak źle, skoro w teorii są specjalistami od lotów?

Michal Doleżal uderza w PZN. Traci cierpliwość

Czech też nie pozwoli na dalekie skoki?

Głównym delegatem technicznym w tym roku w Planicy jest Ivo Greger, działacz doświadczony, ale w Planicy prowadzi zawody dopiero drugi raz. Wcześniej rolę pełnił wspomniany Bertil Palsrud, który był TD w Planicy od 2003 r. W tym czasie tylko trzy razy tę rolę przejmował inny delegat - Thomas Klauser (w 2006, 2011 i 2012 r.).

Palsrud po grudniowych mistrzostwach świata w lotach w Planicy w 2020 r. musiał zmierzyć się z falą krytyki, bo zawody nie były odpowiednio prowadzone. Zarówno w kwestii belek, jak i poziomu widowiska, czy not sędziowskich. A warto zauważyć, że według przepisów delegat techniczny jest także pierwszym opiekunem sędziów, który może ich informować o niespójnościach w notach. Zarzucano mu również, że zbyt mocno pilnuje, by norweskie Vikersund nie straciło zaszczytnego tytułu największej skoczni świata.

Greger jednak zapowiada, że na pierwszym miejscu będzie bezpieczeństwo. - 240 metrów, to jest maksymalna bezpieczna długość skoku na tej skoczni. Wyznacza ją po prostu punkt HS. Jeśli jednak na tej skoczni pojawi się skok na odległość 95% HS (228 metrów), to wtedy my, jako jury musimy przedyskutować kwestię, czy obniżać belkę startową. To jest nasz obowiązek - mówi nam delegat techniczny Ivo Greger.

Horngacher bez umowy, a to nie koniec. Trzęsienie ziemi w świecie skoków

Zarządzanie belką w ostatnich tygodniach to absurd

W ostatnich dwóch tygodniach FIS musiał zmierzyć się z potężną falą krytyki dotyczącą tego, jak prowadzone były zawody Pucharu Świata. W szczególności chodziło o ostatnie weekendy skoków na skoczniach mamucich, gdzie jury wielokrotnie ośmieszało rywalizację niedorzecznymi zmianami belek.

FIS-owi można zarzucić nie tylko przesadną ostrożność, bo wcześniej przyjęło się, że dopiero skoki poza HS powinny dać sygnał jury do obniżenia belki startowej. Członkom jury zawodów można było przede wszystkim zarzucić zwyczajną niekompetencję. Dlaczego?

Często obniża się belkę po dobrym skoku mocnego zawodnika w sprzyjających warunkach. Później słabsi lotnicy mogą mieć spory problem z osiąganiem dobrej odległości, bo belka zostanie im obniżona, przez co FIS zabija emocje w konkursie. Czasem można odnieść wrażenie, że niektóre składy jury wręcz nie rozumieją skoków, bądź nie są na bieżąco z formą danych skoczków. A to nie powinno mieć miejsca.

- Rozumiem też punkt widzenia widzów, którzy siedzą przed telewizorem i oglądają skoki. Czasem może być trudno śledzić i rozumieć konkursy, w których jest dużo zmian belek. Ale musimy pamiętać, że to są loty. Jeśli mielibyśmy stabilne warunki niczym w zamkniętej arenie, to moglibyśmy skakać z jednej belki. Jesteśmy jednak na zewnątrz i musimy się adaptować do panujących warunków - tłumaczy nam delegat techniczny w Planicy.

Jak wygląda proces decyzyjny na skoczni?

Przepisy FIS mówią jednak jednoznacznie, że decyzje o wysokości najazdu podejmuje jury zawodów. Rolę "falochronu" pełni asystent delegata technicznego, który w czasie konkursu znajduje się na wieży sędziowskiej i to on często musi słuchać narzekań ze strony trenerów, którzy domagają się zmiany belek. To on jest też odpowiedzialny za przekazywanie informacji o nastrojach trenerów delegatowi technicznemu, który w czasie konkursu znajduje się na wieży sędziowskiej i współpracuje z Borkiem Sedlakiem. W stałej łączności z nimi jest również dyrektor zawodów. Ten doskonale zna skocznię, pracujących na niej ludzi, a także rozumie zależności pogodowe - dysponuje ogromnym doświadczeniem i szybko może przekazywać informacje. Ale najczęściej zmianę belki inicjuje delegat techniczny.

Decyzje jury są autonomiczne, chyba że o przebiegu konkursu decydują warunki pogodowe. Wówczas to dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile jest w kontakcie z firmą Infront, która produkuje sygnał. To on ma pełny obraz informacji dotyczący przekazów satelitarnych i jego decyzja jest potrzebna przed zatwierdzeniem zmiany harmonogramu zawodów.