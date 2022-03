Może stracić milion euro. Teraz grozi i się wścieka. "Coraz bardziej mnie to żenuje"

Międzynarodowa Federacja Narciarska FIS zadecydowała, że w kolejnym sezonie skoczkowie nie będą mogli korzystać z nowinki sprzętowej Petera Slatnara, czyli tzw. płaskich nart. Słoweniec zapowiada walkę o dopuszczenie sprzętu, choć nie zdradzał szczegółów, w jaki sposób będzie chciał przekonać działaczy.

Slatnar protestuje przeciw zakazom FIS. Chce, żeby działacze odkupili od niego zabroniony sprzęt

W trakcie weekendu w Planicy zazwyczaj odbywa się seria spotkań działaczy FIS z przedstawicielami środowiska skoków, w tym z producentami sprzętu. I takie spotkanie odnośnie zmian w sprzęcie na kolejny sezon zaplanowano na piątek. Peter Slatnar ma na nim rozmawiać o akceptacji płaskich nart i wiązań, których FIS zakazał na początku sezonu, po zakończeniu Turnieju Czterech Skoczni. W przypadku nart działacze twierdzą, że brak zakrzywienia na ich czubach jest po prostu niebezpieczny, ale w kwestii wiązań dopatrują się już po prostu nieregulaminowych rozwiązań. Jakich? Tego nie potrafią, lub nie chcą wskazać.

Slatnar ma przygotowanych kilka rozwiązań. Największy problem dla Słoweńca stanowi fakt, że wyprodukował już nawet 1400 (wcześniej mówił o tysiącu) par nart na kolejne miesiące, a także kilkaset par wiązań. Koszt produkcji to ponad 800 tys. euro, a jeśli dodamy do tego wiązania, wyjdzie już ponad milion. - Jeśli FIS nie chce zaakceptować używania ich w kolejnym sezonie, to myślę, że powinien ode mnie kupić ten sprzęt. W końcu wyprodukowałem go jeszcze, gdy był całkowicie legalny i zatwierdzony do używania. Nie moja wina, że ktoś w kuriozalny sposób zmienia decyzję - mówi Sport.pl Slatnar.

Slatnar zapowiada, że może pójść do sądu z FIS. "Mam w rękach bardzo dobre karty"

- FIS sprawia, że wszystko w skokach zaczyna wyglądać na problem. Mam tego dość. Dlaczego wcześniej narty były dopuszczone? Nie używamy ich od wczoraj - wścieka się Peter Slatnar. - Jeśli FIS twierdzi, że moja firma jest dla tej dyscypliny kłopotem, czymś niepotrzebnym, niech powie to wprost. Jak to usłyszę, od razu odejdę ze świata skoków, nie będę miał z tym problemu. Przekazałem to działaczom, odpowiedzieli: "Nie, Peter, przecież rozwijacie skoki, jesteście nam potrzebni", ale sprzętu nie chcą zaakceptować. Są uparci. To mówię: odkupcie narty i wiązania, nie będzie problemu. Ale nie chcą. To nie fair, to brutalne i niesprawiedliwe - dodaje.

Jeśli FIS nie zaakceptuje sprzętu, Slatnar nie zaakceptuje decyzji federacji. - Staram się ich przekonać, bo wiem, że są na przegranej pozycji. Nie chcę mieć z nimi problemów, ale są blisko granicy. Jeszcze jeden krok i moja cierpliwość się skończy. Jeśli nie pozwolą używać tych nart i wiązań, ani nie odkupią sprzętu, pozostanie mi już tylko jedno rozwiązanie tej sprawy. Pozew sądowy na sporą kwotę. A ja wiem, że FIS nie ma odpowiedniej dokumentacji, żeby móc podejść dobrze do tego procesu. Ja mam w rękach bardzo dobre karty: mogę im przedstawić wszystko, czego chcą i udowodnić, że są w błędzie. Jestem po konsultacji z prawnikami, więc o przyszłość się nie martwię. Natomiast coraz bardziej mnie to żenuje. Postawa rządzących tym sportem jest co najmniej idiotyczna - przyznaje Slatnar.

Działacze FIS mogą mieć problem. Skoro kwota potrzebna na wyprodukowanie sprzętu to milion euro, można się spodziewać, że pozew będzie obejmował nawet większą kwotę odszkodowania, o którą będzie się ubiegał Slatnar. Piątkowe spotkanie FIS i producentów sprzętu w Planicy z pewnością wiele w tej sprawie wyjaśni.