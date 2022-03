Piotr Żyła skomentował swoje szanse na małą Kryształową Kulę

Piotr Żyła był bardzo blisko wygrania niedzielnego konkursu w Oberstdorfie, ale zajął ostatecznie drugie miejsce, przegrywając tylko ze Słoweńcem Timim Zajcem. Żyła tym samym potwierdził aspiracje do walki o małą Kryształową Kulę, za zwycięstwo w klasyfikacji PŚ w lotach. - Za to, że wyprowadził ten skok za bulą, to i tak trzeba go podziwiać. Potencjał jego skoków jest ogromny, skoro przy tak nieczystym wyjściu z progu, potrafił polecieć po podium. Piotrek "żyłuje" te skoki. Niektórzy nie wytrzymują, przelatują tylko nad bulą i lądują. A Piotrek szoruje niemalże tyłami nart, trzyma te nogi zablokowane - mówił Jan Szturc w rozmowie z Jakubem Balcerskim na Sport.pl.

Żyła spokojnie podchodzi do zawodów w Planicy. "Nie chcę nakładać presji"

Piotr Żyła rozmawiał z portalem skijumping.pl po zawodach w Oberstdorfie. 35-latek był zadowolony z zajęcia drugiego miejsca w niedzielę. - Był niedosyt, ale fajnie stanąć na podium. Przebijało się do mojego świata, że mogę wygrać, ale próbowałem to z niego wyrzucić. To dla mnie udany weekend, trzeba docenić drugie miejsce. Może jeszcze trafi się pierwsze w tym sezonie? Fajnie się odciąć i korzystać z adrenaliny, bo to jest piękne - powiedział.

Żyła walczy o małą Kryształową Kulę i zajmuje czwarte miejsce po zawodach Pucharu Świata w Oberstdorfie. Czy powalczy o wygraną? - Nie chcę nakładać na siebie presji i psuć sobie końcówkę sezonu. Z dodatkowym bagażem może nie być tak fajnie. Trzeba robić swoje, to najważniejsze. Pogoda w Planicy ma być fajna, więc mamy nadzieję, że uda się daleko polatać. No i tam sama atmosfera jest świetna - dodał skoczek.

Piotr Żyła jest jednym z sześciu polskich skoczków, który będzie rywalizował o awans do konkursów indywidualnych w Planicy. Poza nim Michal Dolezal zdecydował się na Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Pawła Wąska, Jakuba Wolnego oraz Andrzeja Stękałę. Relacje z zawodów Pucharu Świata w Planicy możecie śledzić w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.