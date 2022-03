Żyła walczy o małą Kryształową Kulę. Tak wygląda klasyfikacja PŚ w lotach

Czterech polskich skoczków awansowało do niedzielnego konkursu indywidualnego w Oberstdorfie. Andrzej Stękała został zdyskwalifikowany przez sędziów za nieprzepisowy kombinezon, ale to nie było największe zaskoczenie kwalifikacji, ponieważ do konkursu nie awansował Marius Lindvik, obecny mistrz świata w lotach. Cała czwórka awansowała też do drugiej serii konkursowej - z Piotrem Żyłą i Dawidem Kubackim w czołowej dziesiątce.

PŚ w Oberstdorfie. Piotr Żyła był liderem po pierwszej serii, a teraz walczy o małą Kryształową Kulę

Piotr Żyła był liderem pierwszej serii po skoku na odległość 218,5 m i miał 3,7 pkt przewagi nad Finem Eetu Nousiainenem oraz 3,8 pkt nad Austriakiem Stefanem Kraftem. W drugiej serii Żyle zabrakło 6,8 pkt do Timiego Zajca, przez co spadł na drugie miejsce, ale to wciąż jest najlepszy wynik polskiego skoczka w tym sezonie. W pierwszej dziesiątce utrzymał się też Dawid Kubacki, który finalnie spadł z czwartego na ósme miejsce.

Stefan Kraft i Timi Zajc są ex-aequo liderami klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w lotach narciarskich z 160 punktami. Piotr Żyła zajmuje miejsce z 125 punktami i traci zaledwie pięć punktów do trzeciego miejsca, na którym znajduje się Ziga Jelar. Dawid Kubacki przed zawodami w Planicy znajduje się na dziewiątym miejscu. Kamil Stoch zakończył niedzielny konkurs na 21. miejscu, a w klasyfikacji generalej spadł na 19. pozycję.

Klasyfikacja Pucharu Świata w lotach po Oberstdorfie: