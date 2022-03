Kapitalne skoki Żyły! Polak drugi w Oberstdorfie. Ależ polatał

Po sobotnim konkursie, w którym piąte miejsce zajął Piotr Żyła, polscy skoczkowie w niedzielę w Oberstdorfie chcieli poprawić swoje wyniki. Szansy na to nie mieli jednak Andrzej Stękała i Jakub Wolny, którzy nie przebrnęli przez kwalifikacje, podobnie jak chociażby mistrz świata w lotach Marius Lindvik. Stękała został zdyskwalifikowany, z kolei Wolny zajął pechowe 41. miejsce.

Pozostali reprezentanci Polski dostarczyli jednak w konkursie sporo emocji. I to bardzo pozytywnych! Po pierwszej kolejce Piotr Żyła po skoku na 218,5 metra był na prowadzeniu, przed sensacyjnym Finem Eetu Noisiainenem i Austriakiem Stefanem Kraftem! Dawid Kubacki (221 m) plasował się z kolei tuż za podium, na czwartym miejscu.

Nieco więcej można było się za to spodziewać po Kamilu Stochu, który po skoku na 202 metry na półmetku konkursu był osiemnasty. 24. był Aleksander Zniszczoł, który skoczył o metr dalej.

Zwycięski atak Zajca, drugie miejsce Żyły

Druga seria rozpoczęła się dla Biało-Czerwonych kiepsko. Zarówno Aleksander Zniszczoł (198,5 m), jak i Kamil Stoch (195,5 m) nie zdołali doskoczyć do punktu konstrukcyjnego i zamiast atakować wyższe pozycje, spadli w końcowej klasyfikacji. Stoch zakończył konkurs na 21., a Zniszczoł na 28. pozycji.

Podczas gdy przez całą drugą serię był dość silny wiatr z tyłu, jedenasty po pierwszym skoku Słoweniec Żiga Jelar cudownie wykorzystał to, że przy jego próbie było praktycznie bezwietrznie i skoczył aż 233,5 metra, atakując podium. Tylko półtora metra krócej skoczył siódmy Timi Zajc, ale miał większą rekompensatę i lepsze noty, dzięki czemu on również włączył się do walki o najwyższe miejsca.

Dawid Kubacki nie zdołał skoczyć aż tak daleko. Osiągnął 206,5 metra, przez co uplasował się na siódmej pozycji. Tuż po nim świetną próbę oddał Stefan Kraft, skacząc 222,5 metra.

Gdy na belce pojawił się ostatni w II serii Piotr Żyła, wciąż prowadził Słoweniec Timi Zajc. Polski zawodnik walczył w locie, ale osiągnął 221 metrów. Nie wyprzedził Zajca, stracił do niego 6,8 punktu, jednak uplasował się na drugiej pozycji.

W niedzielnym konkursie w Oberstdorfie zwyciężył Słoweniec Timi Zajc, który wraz z trzecim Stefanem Kraftem (po 160 punktów) prowadzi w klasyfikacji lotów. Piotr Żyła ma 125 punktów i jest na czwartym miejscu. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata szósty w niedzielę Ryoyu Kobayashi powiększył przewagę nad dziewiątym Karlem Geigerem do 66 punktów.

Ostatnie zawody w tym sezonie już za tydzień w Planicy, gdzie odbędą się dwa konkursy indywidualne i jeden drużynowy.