O której niedzielny konkurs lotów w Oberstdorfie? Uwaga na kwalifikacje

Tak dobrze w polskiej kadrze nie było od marca 2021 roku. Wtedy po raz ostatni pięciu naszych reprezentantów awansowało do drugiej serii konkursów Pucharu Świata. Najlepiej skaczącym Polakiem w Oberstdorfie był Piotr Żyła, który wylądował na 223 metrze w pierwszej serii, a w drugiej przebił samego siebie. Polak skoczył 228,5 metra, co było drugim najlepszym uzyskanym w sobotę wynikiem. Niestety to za mało, aby znaleźć się na podium.

PŚ w Oberstdorfie. Pięciu Polaków w drugiej serii sobotnich skoków

Blisko czołowej dziesiątki był Kamil Stoch. Jednak po fenomenalnym skoku Żyły sędziowie podjęli decyzję o zmianie wysokości belki. Finalnie trzykrotny mistrz olimpijski skończył zawody na 12. miejscu. Pozostali Polacy byli kolejno: Dawid Kubacki - 18. miejsce, Jakub Wolny - 25. miejsce i Andrzej Stękała - 26. miejsce.

Najlepszym skoczkiem w sobotę był Austriak Stefan Kraft, który oddał skoki na odległość 232 i 207 m. Równie daleko w pierwszej serii skoczył Słoweniec Ziga Jelar. Jednak nie uzyskał on tylu punktów, co Kraft. Finalnie Jelar zajął 2. miejsce tracąc zaledwie 1,7 pkt do lidera. Na trzecim miejscu znalazł się Timi Zajc - 400 pkt.

Największym zaskoczeniem podczas zawodów była słaba forma Halvora Egnera Graneruda, który zaliczył odległość 189,5 m i zajął dopiero 35. miejsce. Ryoyu Kobayashi pozostaje liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z 55 punktami przewagi nad Karlem Geigerem.

Puchar Świata w skokach narciarskich. Gdzie i o której obejrzeć niedzielne zawody? Transmisja TV, stream online

Zawody na skoczni w Oberstdorfie odbędą się w niedzielę, 20 marca o godzinie 16:00. Zanim przejdziemy do głównego konkursu, o godz. 14:15 odbędą się kwalifikacje. Transmisję na żywo będzie można obejrzeć na antenach TVN-u, Eurosportu 1 oraz w serwisie Player.pl. Relacja na żywo będzie dostępna w Sport.pl i aplikacji Sport.p LIVE.