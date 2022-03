Tak ośmieszono skoki narciarskie. Kuriozum to mało powiedziane. Żyła jako dowód

Rozmiar skoczni do lotów w Oberstdorfie to 235 metrów. W sobotę zobaczyliśmy 70 skoków w konkursie, a wcześniej jeszcze 40 w serii próbnej. W żadnym z tych aż 110 skoków nie pękła granica HS. W serii próbnej najdalej - na 232. metrze - lądował Kamil Stoch. W zawodach tyle samo osiągnęli w pierwszej serii Stefan Kraft i Ziga Jelar.

Andrzej Stękała (26. miejsce, 208 i 203 m) miał rację, mówiąc przed kamerą Eurosportu, że jury całkowicie niepotrzebnie zmieniało długość rozbiegu. A nawet mówiąc wprost, że skracanie najazdu tak, jakby wielu zawodników przekraczało 240. metr, było bez sensu.

Opinię taką jak Stękała mają chyba wszyscy, którzy ten konkurs oglądali. Żaden ze skoczków nie był zagrożony, nie było huraganowych podmuchów wiatru pod narty, nie było możliwości, że ktoś przeskoczy skocznię i zrobi sobie krzywdę. A jednak jury w trakcie dwóch serii zawodów aż osiem razy zmieniało wysokość belki startowej. Osiem razy!

Efekt manewrów jury był taki, że w drugiej serii Piotr Żyła poleciał pięknie na 228,5 m a lider Stefan Kraft i wicelider Timi Zajc ledwo przekroczyli punkt K skoczni (200 m), uzyskując po 207 m. Austriakowi i Słoweńcowi te mizerne odległości wystarczyły do podium (Kraft wygrał a Zajc zajął trzecie miejsce), a atak Żyły skończył się awansem z siódmego na tylko piąte miejsce.

Wszystko dlatego, że po skoku Żyły belka zjechała ze stanowiska nr 20 na stanowisko numer 18. Nieczytelne? Nic nie szkodzi. Międzynarodowa Federacja Narciarska po prostu tak uważa. Od lat. Po igrzyskach olimpijskich Vancouver 2010 działacze już na stałe, a nie jak wcześniej na próbę, wprowadzili do skoków przeliczniki, dzięki którym dodaje się skoczkom punkty za niekorzystny wiatr i odejmuje się za korzystny oraz dodaje się punkty za skrócony najazd a odejmuje za najazd wydłużony. Możliwość manerwowania belką startową z założenia miała być używana wtedy, gdy nagle gwałtownie zmieniają się warunki. To miał być ratunek przed unieważnianiem całej serii i rozgrywaniem jej od początku.

Niestety, im więcej lat mija od tamtych słusznych założeń, tym większy taniec z belkami oglądamy. W całym sobotnim konkursie belka jeździła od stanowiska numer 18 przez 15 do 17 i od 18 do 20 znowu przez 18 do 16.

Tęsknimy za normalnością. To porównanie mówi wszystko

To nie jest normalne. To jest wypaczenie zasad, które przyświecały wprowadzeniu przepisu o ruchomej belce. Na dowód porównajmy sobotni konkurs z Oberstdorfu z zawodami, jakie w tym samym miejscu rozegrano 10 lat temu. Wtedy Puchar Świata w skokach prowadzili inny ludzie, wtedy jeszcze przyzwyczajaliśmy się do nowych przepisów.

Niemal równo 10 lat temu, 18 lutego 2012 roku, belkę startową zmieniono raz - obniżoną ją o jeden stopień przed najlepszą dziesiątką po pierwszej serii. I tyle.

Wtedy w Oberstdorfie wiało od 1,14 m/s do 0,13 m/s z przodu. Teraz w Oberstdorfie wiało od 1,18 m/s do 0,30 m/s z tyłu. To bardzo podobne warunki. Absolutnie nie takie, by jury wariowało z trwogi. Wtedy w Oberstdorfie zobaczyliśmy pięć skoków poza HS, wtedy dostaliśmy widowisko. Wtedy skoki były inne. Dużo lepsze.