Doleżal wybierze zaskakujący kierunek? Już rozmawiał. "Specjalność polskich mediów"

Sobotni konkurs Pucharu Świata był najlepszym dla polskich skoczków tej zimy. Aż pięciu zawodników Michala Doleżala awansowało do drugiej serii. Najwyżej z naszych skoczków był Piotr Żyła, który zajął piąte miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Kluczowa rozmowa dla przyszłości polskich skoków. PZN potwierdza

Michal Doleżal potwierdza, że otrzymał propozycję zagranicą

Kamil Stoch miał szansę na podobny wynik, ale w drugiej serii lądował bliżej niż w pierwszej i ostatecznie zajął 12. miejsce. Dawid Kubacki był 18., Jakub Wolny 25., a Andrzej Stękała 26. Niewiele brakło do awansu Aleksandrowi Zniszczołowi, który był 32.

Nowe wieści ws. przyszłości Michala Doleżala. PZN potwierdza doniesienia mediów

Trener polskich skoczków był zadowolony z przebiegu rywalizacji. Nie uniknął jednak pytań o przyszłość w naszym kraju. Szczególnie w kontekście ostatnich informacji, które wyjawił Łukasz Jachimiak. Dziennikarz Sport.pl podał, że Doleżal prawdopodobnie ma cztery oferty pracy poza Polską. Jedna z nich miała dotyczyć objęcia funkcji asystenta Stefana Horngachera w Niemczech.

- To specjalność polskich mediów, żeby podawać takie rzeczy. Oczywiście, rozmawiałem ze Stefanem Horngacherem, ale rozmawiałem też z Adamem Małyszem. To, że przechodzę do Niemiec to plotki. Czekam na decyzję w Polsce - powiedział w Oberstdorfie Michal Doleżal.

Z naszych informacji wynika, że Doleżal rozmawiał jedynie ze Stefanem Horngacherem. Szef skoków za naszą zachodnią granicą - Horst Huettel - zaprzeczył, że są plany na zmianę asystenta obecnego trenera ich drużyny. Nikt ze związku nie prowadził też oficjalnie rozmów z Doleżalem.

Nieoficjalnie słyszymy, od osoby z bliskiego otoczenia niemieckich skoków, że Horngacher na razie nie zamierza podpisywać nowego kontraktu z Niemieckim Związkiem Narciarskim. Być może Austriak będzie chciał negocjować i stawiać mocne warunki. Jednym z nim mogłoby być zatrudnienie Doleżala. Pamiętamy, że Horngacher cenił sobie Czecha i chciał, aby ten pracować z nim za naszą zachodnią granicą od początku. Na razie to jednak tylko domysły i pogłoski.

Michal Doleżal z kolei wyznał, że nie wie, jakie decyzji spodziewać się ze strony PZN. - Muszę przyznać, że nie jestem pewny po tym sezonie. Jest bardzo duża presja. Przyznaję, że czuję wsparcie ze strony zawodników i sztabu. Z mojej strony decyzja nie będzie też łatwa, jeśli Polski Związek Narciarski powie, że chce, abym nadal próbował - dodał jeszcze Czech, opisując swoją przyszłość.

Szkoleniowiec polskiej kadry przyznał jeszcze, że otrzymał propozycję z innych państw. - Rzeczywiście otrzymałem kilka ofert, nowych wyzwań. Miałem też kilka spotkań. Zobaczymy jednak, jak to się potoczy - zakończył. W rozmowie z Eurosportem powiedział, że decyzja powinna być znana w Planicy.