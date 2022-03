Klasyfikacja PŚ po sobotnim konkursie w Oberstdorfie. Niesamowita walka o Kryształową Kulę

Komplet Polaków awansował do sobotniego konkursu w Oberstdorfie. Najwyżej sklasyfikowany był Dawid Kubacki, który skoczył 218,5 m i zajął ósme miejsce. Najlepszy w kwalifikacjach okazał się Austriak Stefan Kraft. W sobotniej serii próbnej Kamil Stoch zajął trzecie miejsce po uzyskaniu 232 metrów, przez co został drugim skoczkiem w historii, który przekroczył granicę dwustu skoków powyżej 200 metrów.

PŚ w Oberstdorfie. Pięciu Polaków w drugiej serii, świetna forma Krafta

Największym zaskoczeniem podczas zawodów była słaba forma Halvora Egnera Graneruda, który zaliczył odległość 189,5 m i zajął dopiero 35. miejsce. Zdecydowanie najlepszy w sobotnich zawodach był Austriak Stefan Kraft, który oddał skoki na odległość 232 i 207 m, tym samym wyprzedzając dwóch Słoweńców - Zigę Jelara oraz Timiego Zajca. Ryoyu Kobayashi pozostaje liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z 55 punktami przewagi nad Karlem Geigerem.

Aż pięciu Polaków awansowało do drugiej serii konkursowej. To pierwsza taka sytuacja od 28 marca zeszłego roku i konkursu w Planicy, co zauważył Adam Bucholz, dziennikarz portalu skijumping.pl. W czołowej dziesiątce zawody zakończył Piotr Żyła, który zajął piąte miejsce. Być może szanse na pozostanie w TOP 10 miałby Kamil Stoch, ale sędziowie po świetnym skoku Żyły postanowili zmienić belkę. Stoch, Dawid Kubacki, Jakub Wolny i Andrzej Stękała zakończyli rywalizację na 12, 18, 25 oraz 26. lokacie.

Klasyfikacja Pucharu Świata po sobotnich zawodach w Oberstdorfie: