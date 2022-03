Jak kończyć karierę, to z przytupem. Austriacki skoczek zadziwił. Zapamiętają go na długo

Julian Wienerroither to austriacki skoczek narciarski, który nigdy nie przebił się nawet do czołówki zawodników w kraju. 22-latek postanowił zakończyć karierę po sezonie 2021/2022. Zawodnik oddał już oficjalny ostatni skok w karierze. I zrobił to w spektakularnym stylu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kluczowa rozmowa dla przyszłości polskich skoków. PZN potwierdza

Julian Wienerroither pożegnał się w spektakularnym stylu

Do pożegnania ze skokami doszło na skoczni w Seefeld. Austriak zdecydował się, że ostatni skoczy ubrany w słynnym kostiumie kąpielowym Borata, filmowej postaci kazachskiego dziennikarza, który był zafascynowany Stanami Zjednoczonymi.

O której piątkowe loty narciarskie w Oberstdorfie? Walka o Małą Kryształową Kulę

Wienerroither opublikował w mediach społecznościowych, na którym widać, jak oddaje skok w stroju, który zakrywa niewielką część ciała. Po udanym skoku Austriak napił się łyka szampana, a później - jak gdyby nigdy nic - zdjął narty i spokojnie odszedł.

Filmik szybko zyskał popularność w sieci, w komentarzach zareagowali m.in. Manuel Fettner, Dominik Peter czy Thomas Lackner. "Czy znasz Juliana Wienerroithera? Nie? W takim razie najwyższy czas go poznać" - napisano w austriackim dzienniku "Kronen Zeitung", opisując jego ostatni skok.

Choć Wienerroither oddał oficjalnie ostatni skok, to w najbliższy weekend pojawi się na mamuciej skoczni w Oberstdorfie, gdzie będzie przedskoczkiem. 22-latek był jednym z wielu skoczków, którzy bezowocnie próbowali się przebić do pierwszej kadry reprezentacji Austrii. Nigdy nie zadebiutował w Pucharze Świata. We wrześniu 2018 roku zadebiutował w Letnim Grand Prix w Rasnovie. W Rumunii zajął 29. miejsce i zdobył dwa punkty. W sezonie 2018/2019 zajął 14. 14. miejsce w klasyfikacji generalnej FIS Cup. Ma także brązowy medal zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy z 2015 roku.