To już koniec. Najlepiej opłacany człowiek w kadrze polskich skoczków odchodzi

- Szczerze powiedziawszy za mojej prezesury nikt już nie będzie tak zarabiał. Nawet Stefan Horngacher tyle nie miał - powiedział nam przed dwoma laty Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Rzadko kiedy zdarza się, aby konsultant zarabiał więcej od samego selekcjonera drużyny narodowej. Tak było w przypadku Haralda Pernitscha, austriackiego naukowca, z którym współpracę zapamiętał każdy skoczek.

REKLAMA

Zobacz wideo Trening Jana Błachowicza. "Ręce zaczynają chodzić na odpowiednich obrotach"

Według doniesień TVP Sport austriacki doktor zarabiał 15 tys. euro. Jego kontrakt wygasł wraz z końcem sezonu olimpijskiego. Jak podaje źródło, ani Pernitsch, ani PZN nie wykonują żadnych kroków w celu przedłużenia umowy. Wszystko wskazuje więc na to, że Austriak pożegna się z kadrą z po marcu 2022 roku.

Pernitsch kończy swoją przygodę z PZN. "Od ponad 10 lat prowadzę terapię z osłami"

Harald Pernitsch dołączył do PZN przed sezonem 2016/17 z inicjatywy Stefana Horngachera. Austriak został sprowadzony do kadry, aby pomóc polskim skoczkom w uzyskaniu dużo lepszych wyników. Współpraca z Polakami przyniosła rezultaty i to na tyle, że w 2019 roku, gdy Horngacher odszedł do reprezentacji Niemiec, władze PZN robiły, co mogły, aby Pernitsch nie podążył ścieżką swojego rodaka.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

- Po prostu powiedział, ile chce dostawać, a gdybyśmy się nie zgodzili, to nie pracowałby dalej z nami. To jest człowiek, który stawia warunki. Jest najlepszym fachowcem na świecie - tłumaczył prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Pernitsch został, a razem z nim efekty pracy z polskimi skoczkami. Za sprawą jego metod treningowych unikali też kontuzji, mimo że w tamtym czasie byli jednymi z najstarszych zawodników w Pucharze Świata.

- Od ponad 20 lat kontroluję trening fizyczny za pomocą mojego systemu pomiaru siły. Natomiast od ponad 10 lat prowadzę terapię z osłami. Wykazano, że nawet najlepsza kontrola treningu nie doprowadzi do sukcesu, jeśli sportowiec nie pracuje z całkowitym przekonaniem i zaufaniem. Właśnie dlatego opracowałem zajęcia z osłami. One pomagają sportowcom nabrać spokoju i pewności siebie - opowiadał Sport.pl w 2020 roku sam Pernitsch.

Praca z osłami to tylko jedna z kilku innowacji, jakie wprowadził do polskiej kadry Austriak. Wraz z jego przyjściem PZN zainwestował też w specjalne platformy, które on sam opracował. - Cały trening fizyczny opracowujemy podczas letnich przygotowań. W trakcie sezonu najważniejsze jest dokładne kontrolowanie całkowitego wysiłku fizycznego u każdego skoczka. Kontrolujemy to za pomocą profesjonalnej platformy. Pomiary dokładnie pokazują zasoby fizyczne skoczka i obszary, w których należy ustawić bodźce, żeby go stymulować - dodał.

Do końca bieżącego sezonu pozostały dwa weekendy Pucharu Świata. Skoczkowie wystartują w Oberstdorfie i Planicy.