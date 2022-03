Michał Doleżal ma cztery oferty z innych krajów. W tym jedną... zaskakującą

Michal Doleżal właśnie kończy szósty sezon pracy z polskimi skoczkami. Przez trzy lata - od 2016 do 2019 roku - był jednym z asystentów Stefana Horngachera. A po odejściu Austriaka do kadry Niemiec Czech został szefem naszej reprezentacji.

Były medale i wygrane turnieje. Ale teraz Doleżal prawie nie ma sukcesów

Doleżal jako szef polskiej kadry miał dwie świetne zimy. W sezonie 2019/2020 m.in. Dawid Kubacki wygrał Turniej Czterech Skoczni, Kamil Stoch był najlepszy w Raw Air a Piotr Żyła zajął trzecie miejsce w Pucharze Świata w lotach narciarskich. Z kolei w sezonie 2020/2021 "Dodo" do trenerskich sukcesów dopisał sobie m.in. złoty medal MŚ Żyły, triumf Stocha w Turnieju Czterech Skoczni, brązowe medale drużyny na MŚ w lotach i MŚ oraz drugie miejsce Polski w Pucharze Narodów.

Niestety, kończąca się już zima 2021/2022 była dla Doleżala i naszych skoczków pasmem niepowodzeń. Poza brązowym medalem Kubackiego na igrzyskach olimpijskich Pekin 2022 możemy się pochwalić tylko dwoma podiami (trzecim miejscem Stocha w Klingenthal i trzecim miejscem Żyły w Lahti) na 30 konkursów Pucharu Świata. Niepowodzeniem skończyły się też dla nas zeszłotygodniowe MŚ w lotach w Vikersundzie. To była pierwsza impreza mistrzowska od 2016 roku, z której polscy skoczkowie wrócili bez medalu.

Włochy i asystentury - podobno takie opcje ma Doleżal

Jeszcze w Vikersund dyrektor Adam Małysz zapowiadał, że będzie rozmawiał z Doleżalem o jego przyszłości i zdradzał, że chciałby znaleźć dla Czecha miejsce w polskich skokach.

Dziś Małysz i Doleżal są już po rozmowie i - jak się nieoficjalnie dowiadujemy - niewiele wskazuje na to, by Doleżal został w Polsce w jakiejkolwiek funkcji.

Polski Związek Narciarski intensywnie szuka nowego trenera głównego. Trudno oczekiwać, że Doleżal zgodziłby się na degradację z roli szefa kadry do jednego z pomocników nowego szefa. Zresztą, to rodziłoby wiele trudnych sytuacji. Stoch, Żyła i Kubacki, którzy chwalą sobie współpracę z obecnym sztabem szkoleniowym, mieliby problem, do kogo zwracać się po radę i kto tak naprawdę zarządza.

Raczej nie wchodzi też w grę przeniesienie Doleżala do pracy z kadrą B (najpewniej wróci podział, który przez lata funkcjonował) albo z juniorami. Jak się dowiadujemy, Czech wcale nie jest w takiej sytuacji, w której doceniając jego zasługi i naprawdę dobry warsztat trzeba mu szukać miękkiego lądowania.

Podobno Doleżal ma aż cztery oferty pracy spoza Polski. Nieoficjalnie: to oferta prowadzenia kadry Włoch a reszta to asystentury. Ale jedna asystentura może być dla Czecha naprawdę kusząca.

"Zawsze mówiłem, że chcę ze Stefanem pracować"

- Zawsze mówiłem, że chcę ze Stefanem pracować. Dostałem od niego ofertę i myślałem co mam zrobić - mówił nam Doleżal w 2019 roku, gdy Horngacher odchodził do Niemiec, a on wskakiwał w jego miejsce na stanowisko głównego trenera Polski.

Horngacher dobrał sobie Doleżala do współpracy, gdy w 2016 roku przejmował kadrę Polski. I gdy przenosił się do Niemiec, też chciał mieć w swoim sztabie Doleżala. Był z niego bardzo zadowolony, bo Czech okazał się ekspertem od sprzętu i wyrobił sobie świetne kontakty. Doleżal nadal je ma, a teraz niewątpliwie jest też bardziej wszechstronny.

- W tym czasie, kiedy odpowiedziałem Stefanowi, że z nim nie odejdę, jeszcze nie miałem oferty bycia pierwszym trenerem Polski - wyjaśniał nam Doleżal trzy lata temu. - On zadecydował głową, przemyślał sobie, że Niemcy to dla niego lepsza opcja, uznał, że musi odejść, też dla rodziny [Horngacher wraz z żoną i dziećmi mieszka w Hinterzarten]. Ja miałem o tyle łatwiej, że rodzinę mam w Czechach, więc nie ma różnicy, czy bym przeszedł do Niemiec, czy został w Polsce, i tak bym nie był bliżej. U mnie zadecydowało serce. Czułem, że muszę przy tej drużynie zostać, bo bardzo dużo razem zrobiliśmy. Szybko wiedziałem, co zrobić. Dla mnie serce było najważniejsze - dodawał.

Jak szybko zdecydowałeś? - pytaliśmy.

- Następnego dnia powiedziałem Stefanowi, że zostaję w Polsce - odpowiadał Doleżal.

Horngacher wojował, a Doleżal nie krytykował

Oczywiście nie mamy pewności, że Doleżal i Horngacher znów będą pracowali razem, ale wygląda na to, że taki scenariusz jest bardzo realny. Co ważne, panowie cały czas pozostają w dobrych relacjach. I nie zepsuły tego niedawne działania Horngachera. Gdy Austriak składał protesty na sprzęt używany przez Polaków i gdy po jego interwencji naszym skoczkom tuż przed igrzyskami zakazano używania nowych butów, Doleżal nie krytykował postawy byłego szefa. A zrobił to choćby Kamil Stoch.

Doleżala machającego naszym skoczkom polską flagą zobaczymy jeszcze w ten weekend w Oberstdorfie i w następny w Planicy. Trener wraca po covidzie, który wykluczył go z MŚ w lotach w Vikersund. Teraz lotami w Niemczech i w Słowenii skończy się sezon 2021/2022. I pewnie dopiero wtedy oficjalnie poznamy przyszłość naszego wciąż jeszcze głównego trenera.