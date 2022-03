Z nosa Małysza polała się krew, zaskoczył wszystkich. Łatwiej było trafić szóstkę w totka

Pierwszy raz na podium Małysz zameldował się w połowie lutego 1996 roku w Iron Mountain. Jego forma wyraźnie rosła. Podczas konkursów w północnej Europie rozpędził się na tyle, że na podium stawał raz za razem. A to w Lahti, a to w Falun. Tego, co wydarzy się w Oslo, trudno było się jednak spodziewać. Chociaż, to raczej przez skromność, bo Polak w treningach lądował tak daleko, że już wtedy rywale łapali się za głowę.

Pierwsze zwycięstwo Małysza zrodziło się w bólach. "Zacisnąłem zęby i skoczyłem"

Tak odważne i dalekie próby spowodowały jednak kłopot. - Zaczęły mnie mocno boleć piszczele. Na skutek częstych i dalekich skoków dostałem zapalenia okostnej. Nie wystartowałem w treningu, ale następnego dnia musiałem pojawić się w kwalifikacjach. Zacisnąłem zęby i skoczyłem - wspominał Małysz na łamach książki "Moje życie - Adam Małysz".

Teraz były skoczek wspomina, co usłyszał od trenera przed konkursem, do którego dostał się mimo kontuzji. - Nie pamiętam dokładnie, jak wtedy to wszystko było. Na pewno nie było żadnych zabiegów na takie dolegliwości. Wtedy trener, ale dzisiaj też często szkoleniowcy tak mówią, powiedział: "skocz bezpiecznie, mniej agresywnie", ale wtedy to wychodzi jeszcze lepiej - śmieje się dzisiaj w rozmowie ze Sport.pl czterokrotny mistrz świata. I wówczas rzeczywiście wyszło. W pierwszej serii na skoczni w Holmenkollen uzyskał 106,5 metra. W drugiej znacznie się poprawił - 121,5 m. Taka odległość była poza zasięgiem rywali. Najbliżej wyczynu Polaka był Austriak Reinhard Schwarzneberger, któremu zmierzono cztery metry mniej. Pierwszy raz nie było mocnego na Polaka.

Właśnie tak Małysz wygrał swój pierwszy konkurs Pucharu Świata w karierze. Chociaż i w trakcie zawodów w Oslo pojawił się moment niepokoju. Przed finałową próbą z nosa leciała mu krew. - Coś takiego rzeczywiście się działo. Byłem przeziębiony, dosyć mocno, nawet przez to nie startowałem w niektórych seriach treningowych. Przez osłabienie rzeczywiście puściła mi się krew z nosa. Ale już nie wiem dokładnie, przed którym skokiem - mówił Małysz w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem.

Małysz był w świetnej formie, ale niewielu spodziewało się jego zwycięstwa

Chociaż forma skoczka z Wisły wskazywała na to, że jest w stanie sięgać po wielkie rzeczy, to w kraju niewiele osób się tego spodziewało. Nawet w szeregach Polskiego Związku Narciarskiego, kiedy cudowna wiadomość ze stolicy Norwegii dotarła do działaczy, wywołała ogromne zdziwienie. - Tego dnia mieliśmy spotkanie zarządu PZN w restauracji na Przełęczy Salmopolskiej. Zrobiliśmy sobie przerwę, aby poznać wyniki z Oslo. Prezes Paweł Włodarczyk jako jedyny dysponował wtedy telefonem komórkowym. Musiał wyjść z budynku, aby złapać zasięg. Kiedy wrócił i powiedział, że Adam wygrał, byłem w szoku, podobnym jak po zwycięstwie Wojciecha Fortuny na igrzyskach w Sapporo - przypomniał sobie w rozmowie z Polską Agencją Prasową Apoloniusz Tajner, późniejszy trener Małysza, a obecnie prezes PZN.

A czasy dla skoków wcale nie były tak złe, jak chociażby przy okazji zwycięstwa Adama Małysza w Turnieju Czterech Skoczni w 2001 roku. Wtedy nie było wiadomo, czy Polak w ogóle będzie miał czym pojechać do Niemiec i Austrii. - Tutaj sytuacja była lepsza. Trenerem był Pavel Mikeska, pojawiło się trochę pieniędzy i sponsorzy zagraniczni. Udało nam się pozyskać jakieś samochody przy pomocy Ediego Federera. Na pewno nie było cudów, ale było lepiej niż na początku kariery czy później - wspomina teraz dyrektor ds. skoków i kombinacji w PZN.

Wielka radość była także w rodzinnej miejscowości Małysza, bo był znany w całej Wiśle. - Pamiętam, że tego roku mieliśmy piękną zimę w Beskidach. Oprócz tego, że byłem trenerem klubowym, to miałem też niewielki wyciąg narciarski do nauki jazdy. Byłem wtedy właśnie na tym stoku. Ojciec Adama skręcał chyba satelitę, podłączał do telewizora, żeby móc obejrzeć zawody. Wtedy nie było to takie łatwe - przytacza Jan Szturc, wujek słynnego polskiego skoczka i jeden z najlepszych trenerów skoków w kraju. - Tego dnia przybiegł do mnie kuzyn Adama i krzyczał: "Wygrał! Adam wygrał!". Byłem niesamowicie szczęśliwy. Wszystkim, którzy byli na wyciągu, przekazałem tę fantastyczną wiadomość. Radość była ogromna. Wieść po Wiśle rozeszła się w mgnieniu oka - dodaje Szturc.

Trenerzy znali dzwonek Mikeski na pamięć. Tak narodził się "Król Holmenkollen"

- Kiedy wrócili do kraju, rozmawiałem z trenerem Mikeską. Ten mi opowiadał, że po sukcesach Adama rozdzwoniły się do niego telefony z gratulacjami. Dzwonił nawet prezydent, czy premier, teraz dokładnie nie pamiętam. Na pewno ktoś ważny w państwie. Telefonów było tak wiele, że trenerzy zagraniczni, którzy stali na wieży z Mikeską, gwizdali już melodię, którą trener polskich skoczków miał ustawioną w telefonie - mówi teraz z uśmiechem wujek jednego z najlepszych skoczków w historii.

Małysz stawał się coraz bardziej znany w świecie skoków. Komentatorzy telewizyjni zachwycali się jego lotami, ale… mylili miejsce jego zamieszkania. Bardzo często mówili: "Adam Małysz z Zakopanego". - Zdaje się, że pewnego razu ktoś z przedstawicieli władz Wisły interweniował w telewizji, aby zaczęto mówić, że Małysz jest z tego miasta - przyznaje Szturc. Wiedzieli, co robili. Kilka lat później, po wybuchu Małyszomanii, wspomniane miasto w Beskidach rozkwitało dzięki sukcesom swojego mieszkańca.

A Małysz po swoim pierwszym zwycięstwie, chociaż miał chwile słabości, wygrał jeszcze trzydzieści osiem konkursów Pucharu Świata. Z tego jeszcze czterokrotnie na wzgórzu Holmenkollen. Nikt dotąd nie potrafił tyle razy triumfować w mekce skoków. Popularny norweski komentator sportowy - Arne Scheie - był pod ogromnym wrażeniem wyczynów polskiego zawodnika. - To ja byłem autorem sformułowania, że Adam Małysz jest królem Holmenkollen. Doskonale pamiętam jego pierwszą wygraną sprzed dwudziestu lat. Widziałem zresztą wszystkie jego zwycięstwa - mówił po latach dziennikarz w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

- Adam jest bardzo ważną postacią dla norweskich kibiców, dla całego Pucharu Świata w Oslo. Jego pięć zwycięstw robi na nas wrażenie. Norwegowie najmocniej wspierali oczywiście swoich reprezentantów, ale Małysz był zaraz za nimi. Na początku poprzedniej dekady numerem jeden był dla nas Roar Ljoekelsoey, a numerem dwa właśnie Adam - dodawał w 2016 roku Scheie.

Dowodem na niezwykłą popularność polskiego skoczka w kraju, który "pokazał światu narciarską drogę", była kampania reklamowa jednej z firm telekomunikacyjnych, która w trakcie mistrzostw świata w 2011 roku, postanowiła zatrudnić Małysza do swojej kampanii. Obok niego w akcji promującej firmę był też Bjoern Einar Romoeren. Wizerunek obu skoczków było widać w całej stolicy.

– Polacy i Norwegowie są naszą największą i najbardziej świadomą cen grupą klientów – opisywał wówczas Hanne Løvstad, prezes zarządu operatora tej sieci. – Dlatego zdecydowaliśmy się wykorzystać w naszej kampanii wizerunki dwóch idoli sportowych pochodzących z tych krajów – uzasadniał cytowany przez wirtualnemedia.pl.

Małysz karierę zakończył w 2011 roku, a swoją decyzję ogłosił przed kamerami na skoczni w Holmenkollen, właśnie podczas mistrzostw świata. Nie ukrywał, że chciał pożegnać się właśnie w tym miejscu, które przyniosło mu tak wiele dobrego.