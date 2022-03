Norweg zgłasza się do pracy z polskimi skoczkami. "Jestem otwarty na propozycję"

36-letni Joakim Aune dwa lata temu przestał skakać na nartach. Wcześniej nie odniósł żadnego większego sukcesu. W Pucharze Świata zadebiutował 12 marca 2017 roku w Oslo, gdzie zajął 21. miejsce. W tym samym konkursie był też osiemnasty. Były to jego jedyne miejsca w "30" w konkursach Pucharu Świata w karierze.

Joakim Aune w październiku ubiegłego roku dołączył do sztabu szkoleniowego reprezentacji Chin. Po trzech miesiącach zakończył swoją współpracę z chińską federacją. W rozmowie z telewizją TV2 w dość mocnych słowach ocenił pracę w Chinach. - Mam historie, które zawsze pozostaną tylko w Pekinie. Nie bez powodu, ludzie odmawiają wywiadów. Teoretycznie mógłbym powiedzieć o wszystkim, co mnie tam spotkało, ale słyszałem przerażające historie, o tym, co stało się z tymi, którzy dużo mówili. Różni decydenci są tam bardzo szanowani, a jak ktoś im się sprzeciwi, to mogą dziać się z nim złe rzeczy - przyznał Aune.

- Byłem tam przez około trzy miesiące, a czułem się, jakbym spędził tam trzy czy nawet pięć lat. To pewnie dlatego, że pracowałem tak ciężko i w tak szerokim zakresie czasowym. Stałem przez dziesięć godzin z grypą na skoczni przy minus 25 stopniach, a potem po przyjściu do hotelu przez całą noc trzeba było szyć kombinezony. Pracowaliśmy dziennie od 12 do 15 godzin. To było wykańczające - dodał Aune.

Joakim Aune chce pracować w Polsce!

Joakim Aune szuka pracy w Europie i przyznał w rozmowie z TVP Sport, że jest gotów podjąć pracę także w Polsce. - Jestem otwarty na propozycję. Mogę prowadzić kadrę męską, żeńską albo startującą w Pucharze Kontynentalnym. Chcę się przenieść do innego kraju i pracować w pełnym wymiarze z którąś z kadr - zdradził Norweg.

Jeśli Polacy byliby zainteresowani zatrudnieniem Aune, będą musieli stanąć do walki o Norwega. Zdaniem TVP Sport propozycję dla niego przygotowuje już reprezentacja Niemiec. W przeszłości asystentem trenera niemieckiej kadry był Norweg Roar Ljoekelsoey, dwukrotny mistrz świata.