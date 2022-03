Nowy lider polskiej kadry zostawił w tyle lidera PŚ. Stoch zachwycony jego słowami

Reprezentanci Słowenii zostali mistrzami świata w lotach narciarskich, prawdziwie deklasując konkurencję. Przewaga Słoweńców wyniosła aż 128 punktów. Po srebro sięgnęli Niemcy, a brąz zdobyli Norwegowie. Polacy byli piąci.

Polacy liczyli się w rywalizacji o medal do trzeciej grupy w pierwszej serii. To po dobrych skokach Piotra Żyły i Dawida Kubackiego. Temu pierwszemu zmierzono 210,5 metra, a drugiemu o 2,5 metra więcej. Niestety, słabo spisał się później Kamil Stoch, który nie doleciał do punktu K. Trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu zmierzono ledwie 194 metry. Kończący w naszej ekipie Jakub Wolny poleciał 215,5 metra, ale to nie pozwoliło odrobić strat.

W finale biało-czerwoni poprawili zdobycz punktową. Piotr Żyła lądował jednak 9 metrów bliżej. Dawid Kubacki mierzył się z trudnymi warunkami, ale uzyskał 212 metrów. To występ godny pochwały, bo Kubacki nie znalazł się w składzie na konkurs indywidualny, a w niedzielę zdecydowanie nie zawiódł.

Znacznie poprawił się Kamil Stoch, który poleciał aż 221,5 metra. Sędziowie zdecydowanie docenili jego styl. Norweg dał 20 punktów! Pozostali po 19; 19,5 pkt. Kapitalnie pokazał się Jakub Wolny, który mimo silnego wiatru w plecy poleciał aż 231 metrów! Były mistrz świata juniorów był najlepszym zawodnikiem w naszej drużynie.

Wolny był zdecydowanie najlepszym polskim zawodnikiem podczas całego czempionatu w Vikersund. Jako jedyny nie zmagał się z tak ogromnymi problemami z prędkościami najazdowymi. W indywidualnej rywalizacji był 11., a gdyby podliczyć wyniki poszczególnych zawodników w rywalizacji zespołowej, to Wolny byłby dziewiąty. Za nim takie sławy jak Halvor Egner Granerud czy Ryoyu Kobayashi. Miejsca pozostałych Polaków znacznie dalsze: 18. Piotr Żyła, 19. Dawid Kubacki, a Kamil Stoch 23.

Jakub Wolny na skoczniach do lotów wyrósł na nowego lidera kadry, chociaż dotąd nie mógł mówić o udanym sezonie. W Pucharze Świata zdobył tylko 24 punkty. Jeśli w Oberstdorfie i Planicy będzie latał tak znakomicie, jak w Vikersund, to swój dorobek znacznie poprawi. W Norwegii udowodnił, że w roli lidera czuje się świetnie, bo nie zawiódł, mimo że w konkursie drużynowym pierwszy raz ruszał w czwartej grupie.

Były mistrz świata juniorów pokazał też, że ma zadatki na mentalnego lidera tej kadry. Przed niedzielnym konkursem powiedział zdanie, które było kluczem do lepszego nastawienia całego zespołu biało-czerwonych. - Dla nas to był konkurs, w którym każdy starał się cieszyć z tego, co robi. To był pomysł Kuby. Młody zawodnik, a już ma konkretne pomysły - pochwalił kolegę Kamil Stoch przed kamerą TVP Sport. - Wszyscy o tym myśleli, ale Kuba powiedział to na głos - dodał jeszcze trzykrotny mistrz olimpijski.