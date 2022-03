Słowenia zdemolowała rywali! Rekordowa przewaga! Wolny na koniec dał popis

Prawdziwy koncert dali Słoweńcy podczas niedzielnego konkursu drużynowego w Vikersund. Faworyci nie dali żadnych szans rywalom i sięgnęli po historyczne złoto w konkursie drużynowym mistrzostw świata w lotach.

Słowenia poza zasięgiem rywali. Polacy na piątym miejscu

W pierwszej serii klasę pokazywali Słoweńcy, którzy osiągali najlepsze wyniki w każdej z grup. Najpierw Domen Prevc uzyskał 222 metry, a później jego brat Peter 231 m. Następnie Timi Zajc uzyskał 224,5 metra, a ostatni w drużynie Roberta Hrgoty - Anze Lanisek - miał zaliczone 234 metry. Kroku próbowali dotrzymywać im Niemcy, Austriacy i Norwegowie, ale była to misja z góry skazana na porażkę.

Ostatecznie Słoweńcy wywalczyli historyczne, pierwsze złoto w konkursie drużynowym mistrzostw świata w lotach. W finale warunki były trudniejsze, ale faworyci nic z tego sobie nie zrobili. Domen Prevc uzyskał 217 m, Peter Prevc 221,5 m, Timi Zajc 228,5 m i Anze Lanisek 228,5 m. To pozwoliło im zdeklasować rywali. Ich przewaga nad drugim zespołem wyniosła 128 punktów. To największa różnica w historii mistrzostw świata w lotach.

Walka toczyła się o pozostałe miejsca na podium. Po srebro sięgnęli Niemcy, a to głównie dzięki fenomenalnemu lotowi Karla Geigera, któremu w ostatniej próbie zaliczono aż 238 metrów. O brąz bili się Norwegowie i Austriacy. Marius Lindvik był lepszy od Stefana Krafta w ostatniej grupie i to gospodarze stanęli na najniższym stopniu podium.

Polacy liczyli się w rywalizacji o medal do trzeciej grupy w pierwszej serii. To po dobrych skokach Piotra Żyły i Dawida Kubackiego. Temu pierwszemu zmierzono 210,5 metra, a drugiemu o 2,5 metra więcej. Niestety, słabo spisał się później Kamil Stoch, który nie doleciał do punktu K. Trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu zmierzono ledwie 194 metry. Kończący w naszej ekipie Jakub Wolny poleciał 215,5 metra, ale to nie pozwoliło odrobić strat.

W finale biało-czerwoni poprawili zdobycz punktową. Piotr Żyła lądował jednak 9 metrów bliżej. Dawid Kubacki mierzył się z trudnymi warunkami, ale uzyskał 212 metrów. To występ godny pochwały, bo Kubacki nie znalazł się w składzie na konkurs indywidualny, a w niedzielę zdecydowanie nie zawiódł.

Znacznie poprawił się Kamil Stoch, który poleciał aż 221,5 metra. Sędziowie zdecydowanie docenili jego styl. Norweg dał 20 punktów! Pozostali po 19; 19,5 pkt. Kapitalnie pokazał się Jakub Wolny, który mimo silnego wiatru w plecy poleciał aż 231 metrów! Były mistrz świata juniorów był najlepszym zawodnikiem w naszej drużynie. Polska skończyła zawody na piątym miejscu. Za nami Japonia i Finlandia.

Wyniki konkursu drużynowego MŚ w lotach - Viekrsund 2022