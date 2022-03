Niesamowite nagranie Piotra Żyły na mamucie w Vikersund. W TV tego nie pokazali

Piotr Żyła zajął 12. miejsce w rywalizacji indywidualnej podczas mistrzostw świata w lotach na mamucim obiekcie w Vikersund. Doświadczony zawodnik zaprezentował się najlepiej z Polaków obok Jakuba Wolnego, który uplasował się na jedenastej pozycji. Pozostali nasi reprezentanci rozczarowali. Na 21. miejscu rywalizację zakończył Paweł Wąsek. Dopiero 24. był natomiast Kamil Stoch.

W niedzielę Biało-Czerwonych czeka jeszcze konkurs drużynowy. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 16:30. Zanim nasi skoczkowie znów pojawią się na belce startowej, Piotr Żyła postanowił kolejny raz rozbawić kibiców. Znany z doskonałego poczucia humoru skoczek tym razem zaprezentował w swoich mediach społecznościowych niesamowite nagranie.

Na krótkim wideo, które możecie obejrzeć TUTAJ widzimy jeden z treningowych skoków Żyły, którego nie było w TV. Co wyróżnia tę próbę Polaka, to sposób, w jaki pokonał granicę 200 metrów. Żyła leci wyjątkowo nisko nad zeskokiem i wydaje się, że wręcz spadł z progu. Mimo to jest w stanie lecieć i osiągnąć przyzwoitą odległość. Polak słynie już z tego typu lotów. Niemniej nagranie robi wielkie wrażenie.

"Nie ma to jak lecieć wysoko" - napisał krótko pod nagraniem skoczek. Film szybko wyświetlony został ponad 60 tysięcy razy. W komentarzach na efektowną próbę Żyły zareagował m.in. jego doskonały znajomy z zawodów Pucharu Świata Junshiro Kobayashi. Reprezentant Japonii był pod wrażeniem. Nagranie można zobaczyć w tym miejscu

Rywalizacja drużynowa z udziałem Polaków na skoczni Vikersundbakken w niedzielę rozpocznie się o godzinie 16:30. Transmisję z konkursu będzie można obejrzeć w telewizji na antenie TVP 1 i TVP Sport. Dostępny będzie także stream na stronie tvpsport.pl. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

