Bezlitosny komentarz Kamil Stoch. "To upokarzające"

Marius Lindvik obronił pozycję lidera po dwóch sobotnich seriach i został mistrzem swiata w lotach narciarskich. Po srebro sięgnął Timi Zajc, a trzeci był Stefan Kraft.

Najwyżej z naszych zawodników uplasował się ostatecznie Jakub Wolny, który w pierwszym sobotnim skoku uzyskał 213,5 metra, a w finałowym 221,5 metra. To wystarczyło do zajęcia 11. lokaty. Piotr Żyła w trzeciej konkursowej próbie poleciał 225 metrów, ale w drugiej już 209,5 m i skończył na 15. pozycji.

Kamil Stoch dał nadzieję w trzeciej serii, bo poleciał 223,5 m i przesunął się na 13. miejsce. W finale bardzo zepsuł skok i po odległości 175,5 metra spadł na 22. lokatę. Trzykrotny mistrz olimpijski nie szczędził słów krytyki na temat swojej finałowej próby.

– Ten drugi skok był po prostu katastrofalny. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Próbowałem robić wszystko tak samo, jak w pierwszej serii, ale to w ogóle nie wypaliło. Przykro mi, że w tak upokarzający dla mnie sposób kończę indywidualne zmagania. Nie wiem, czy trener mnie w ogóle wystawi do drużyny. To bardzo kwaśne odczucie z odrobiną słodyczy w pierwszej serii – ocenił swoje sobotnie próby sam zawodnik przed kamerami TVP.

Wiadomo jednak, że Stoch mimo wszystko wystąpi w niedzielnym konkursie drużynowym. Nie będzie jednak skakał w ostatniej grupie, a w trzeciej. Pierwszy ruszał będzie Piotr Żyła, po nim Dawid Kubacki a w czwartej grupie Jakub Wolny.

– Pierwszy skok był bardzo fajny. Nie chcę, żeby wszystko inne to zasłoniło, bo było bardzo przyjemnie, natomiast przykro mi, że było mnie stać na tylko jeden taki skok – ocenił Stoch. Wicemistrz świata w lotach z 2018 roku przyznał też, że po skoku w trzeciej serii po wylądowaniu krzyknął do siebie: "nareszcie".

Konkurs drużynowy w Vikersund rozpocznie się o 16:30. Godzinę wcześniej odbędzie się seria próbna. Zapraszam do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl.