Kamil Stoch mocno: "W moim wykonaniu to nie są loty". Musi walczyć ze sobą

- W moim wykonaniu to są skoki a nie loty - stwierdził Kamil Stoch przed kamerą TVP Sport. Stanął przed nią jako 21. zawodnik indywidualnego konkursu MŚ w lotach po piątkowych seriach. Stoch skoczył 206,5 i 196 m. Najlepsi latali po 30-40 metrów dalej. Do lidera, Mariusa Lindvika, Stoch traci aż 91,5 punktu.

To było jasne już po pierwszej serii

Trzeba sobie powiedzieć jasno: już po pierwszej z czterech serii mistrzostw wszyscy Polacy stracili szanse na bycie w ścisłej czołówce. Po połowie zawodów 12. Jakub Wolny ma o 63,5 pkt mniej niż Lindvik. A do podium najlepszy z Polaków traci 43,6 pkt. Jednak w stronę podium nie ma sensu patrzeć.

Wolny lata w Vikersund solidnie, porządnie i po prostu to doceńmy. 219 i 197 m w bardzo trudnych warunkach (aż 30,3 pkt dodano Polakowi za wiatr w plecy) to już występ zaskakująco dobry jak na dopiero 52. skoczka tego sezonu.

W Pucharze Świata Wolny przez całą zimę uciułał 24 punkty. Jego najlepszym wynikiem było 23. miejsce. Niedawno nie załapał się do kadry Polski na igrzyska olimpijskie i ostatnie tygodnie spędził z Maciejem Maciusiakiem na treningach i na startach w Pucharze Kontynentalnym. W Brotterode i Planicy zajmował drugie miejsca, teraz widzimy, że coś w jego skokach drgnęło.

Wolny może walczyć o top 10

Wolny walczący o miejsce w top 10 na MŚ (traci 8,8 pkt) to chyba jedyna miła perspektywa dla polskich kibiców na sobotnie dokończenie konkursu. Dopiero 19. Piotr Żyła traci za dużo - prawie 30 punktów. Paweł Wąsek jest na 29. miejscu i będzie się musiał postarać, żeby nie zająć ostatniego miejsca w gronie zawodników, którzy skoczą po cztery razy.

Stoch musi walczyć ze sobą

A Kamil Stoch? - Skoki - bo w moim wykonaniu to nie są loty, tylko to są skoki - nie idą tak, jakbym chciał. Jest szereg błędów, które popełniam i których nie umiem poprawić - mówił w rozmowie z TVP Sport. - Wszystko zaczyna się w pozycji najazdowej. Tutaj w ogóle nie mogę tego rozgryźć. Przy braku dobrej dynamiki i prędkości zwłaszcza nad bulą męczę się bardzo w drugiej fazie - analizował.

Chyba nic do dodania. Wolny to jedyny polski plus tych mistrzostw, Stoch jest za wolny w locie, a błędy powodujące efekt domina popełniają również Żyła, Wąsek i rezerwowy Dawid Kubacki. On po bardzo słabych treningach (35. i 37. miejsce) nie dostał się przecież nawet do polskiego składu na indywidualny konkurs MŚ.