Zaczynamy MŚ w lotach w Vikersund. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA TV]

Michal Dolezal wybrał sześciu polskich skoczków na mistrzostwa świata w lotach w Vikersund. Szkoleniowiec nie pojawił się w Norwegii ze względu na zakażenie koronawirusem, a sztab po dwóch sesjach treningowych wybrał czterech Polaków, którzy będą rywalizować w dwudniowym konkursie indywidualnym i w konkursie drużynowym.

Wybór padł na Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Jakuba Wolnego i Pawła Wąska. Tym samym w składzie zabrakło Dawida Kubackiego oraz Andrzeja Stękały. Kubacki pozostaje z drużyną w roli rezerwowego, natomiast Stękała wraca do rywalizacji w Pucharze Kontynentalnym.

MŚ w lotach. Granerud wielkim nieobecnym, Wolny najlepszym z Polaków w kwalifikacjach

Polacy radzą sobie bardzo słabo niemal przez cały sezon. Jeżeli któregoś z naszych reprezentantów zobaczymy w pierwszej dziesiątce zawodów, to możemy to odbierać jako dobry wynik. Najlepiej w kwalifikacjach poradził sobie Jakub Wolny, który zajął 14. miejsce. Zwycięzcą kwalifikacji został Stefan Kraft. Wielkim nieobecnym w trakcie zawodów będzie Halvor Egner Granerud, który oddał fatalne dwa skoki w treningach i nie został wystawiony do kwalifikacji przez trenera Norwegów.

Tytułu wywalczonego w 2020 roku w Planicy będzie bronił Karl Geiger, który wówczas pokonał Graneruda oraz Markusa Eisenbichlera. W 2018 roku drugie miejsce w mistrzostwach świata zajął Kamil Stoch, ustępując tylko Danielowi Andre Tande. W 1979 roku brązowy medal w Planicy zdobył Piotr Fijas i to są jedyne medale biało-czerwonych w rywalizacji indywidualnej. Przed dwoma laty Polacy w składzie Stoch, Stękała, Kubacki, Żyła zdobyli brąz w konkursie drużynowym.

MŚ w lotach. Gdzie i kiedy oglądać piątkową część zawodów?

Mistrzostwa świata w lotach w Vikersund można oglądać wyłącznie na antenach Telewizji Polskiej. Piątkowa część zawodów rozpocznie się o godzinie 16:30 i będzie dostępna do obejrzenia w TVP 1 i TVP Sport. Zachęcamy do śledzenia transmisji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.