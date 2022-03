Stoch jak za karę. "Nie było zabawy". Żyła w tle, Kubackiego nie ma

Na 16 polskich skoków ani jeden nie dał miejsca w top 10. Najbliżej był 14. w kwalifikacjach Jakub Wolny.

Medalista olimpijski Dawid Kubacki nie załapał się do kwalifikacji.

Wicemistrz świata w lotach Kamil Stoch wygląda, jakby skakał za karę ("Dzisiaj nie było zabawy, dzisiaj nie było przyjemności. Było dużo pracy, dużo walki. Trudny dzień. Może nie ma jakiejś tragedii, ale chciałbym zażyć trochę przyjemności, radości, a wiem, że czeka mnie dużo pracy" - mówił przed kamerą TVP Sport).

Za nami dopiero pierwszy z czterech dni mistrzostw świata w lotach narciarskich w Vikersund a już wiemy wszystko. Nie ma co się łudzić - jeśli warunki będą sprawiedliwe, jeśli nie zdarzy się wietrzna loteria i któryś z Polaków wyciągnie szczęśliwy los, to czeka nas kolejny w tym sezonie weekend rozczarowań.

Dawid Kubacki puentuje

Skokowa zima 2021/2022 byłaby nie do zniesienia, gdyby nie kilka przebłysków naszych starych mistrzów. Kamil Stoch był na podium Pucharu Świata (3. miejsce w Klingenthal w grudniu) i walczył o olimpijskie medale w Pekinie (zajął tam szóste i czwarte miejsce). Dawid Kubacki zrobił coś jeszcze większego - zdobył dla Polski jedyny olimpijski medal na niedawnych igrzyskach. Piotr Żyła też wyszarpał sukces, sukcesik właściwie jak na jego możliwości, zajmując trzecie miejsce w niedawnym konkursie PŚ w Lahti.

Ale to było i minęło. Minęło bardzo szybko. Było tylko na chwilę, bo nasi skoczkowie nie mają tej zimy żadnej stabilizacji. Mają niekończące się kłopoty. Duże. Kubacki, który nie wchodzi do polskiej czwórki na konkurs MŚ, to dobra puenta.

Na treningach Dawid był 35. i 37. A wystarczyłoby, żeby dwa razy wszedł do top 30 i zapewne skakałby w kwalifikacjach. Przecież to absolutnie nie jest poprzeczka, której przeskoczenie powinno stwarzać problemy zawodnikowi tej klasy.

Kubacki nie przegrał miejsca w kwalifikacjach z kimś, kto błysnął. W polskiej kadrze nie ma prawdziwej rywalizacji na wysokim poziomie. Niestety. Na Stocha, Kubackiego i Żyłę praktycznie nikt nie naciska. Znamy to, utrwalamy to sobie tydzień w tydzień.

Pierwszy trening: sześć polskich skoków, a najlepszy wynik to 15. miejsce Stocha. Drugi trening: sześć polskich skoków, a najlepszy wynik to 18. miejsce Żyły. Kwalifikacje: cztery polskie skoki, a najlepszy wynik to 14. miejsce Wolnego. Czwartek na MŚ w Vikersund pokazał, że jesteśmy tylko tłem dla najlepszych. Nic nowego. I chociaż skoki są nieprzewidywalne, to naprawdę trudno wierzyć w jakąś cudowną przemianę Polaków. Niemal na pewno przed nami kolejny smutny weekend ze skokami.