Ma 25 lat i kończy karierę. Gorzkie słowa na pożegnanie

Joanna Szwab przeszła do historii jako pierwsza Polka, która oddała skok w Pucharze Świata. Skoczkini wcześniej zapowiadała, że po sezonie zamierza zakończyć karierę. W emocjonalnym wpisie na Instagramie podsumowała lata spędzone na skoczni, a także stan żeńskich skoków narciarskich.

Polska skoczkini kończy karierę: Nie wiedziałam, że ta miłość ma tyle krętych dróg

- Kiedyś chciałam być jak Adam Małysz. Skakać i wygrywać jak on. Wtedy myślałam, że nie ma lepszej i ważniejszej rzeczy na świecie niż skoki narciarskie. Nie wiedziałam, że ta miłość ma tyle krętych dróg - napisała.

Początki? Zawsze bywają trudne. Byłam jednym z tych początków skoków narciarskich kobiet w Polsce, ale mamy je! Nie było łatwo, ale powstały, istnieją i budują się. Późno się obudziliśmy, świat nam uciekł, ale kiedyś to zaowocuje, jeśli nie stracimy wiary - dodała także 25-latka, podsumowując stan kobiecych skoków narciarskich w Polsce.

- Pragnę z całego serduszka podziękować wszystkim, którzy ze mną byli! Szczególnie tym, którzy byli od samego początku do samego końca! Trenerom, znajomym, rodzinie i kibicom! To wy sprawiliście, że to było aż tak magiczne. Przełamywałam wiele swych barier, zbudowałam charakter, pewność i wiarę. Zostawiłam serce, uśmiech i dobre wspomnienia, ale również siniaki, blizny i łzy. Czas zamknąć ten rozdział i zacząć pisać kolejny scenariusz - podsumowała.

Po raz pierwszy Szwab wystąpiła w PŚ w konkursie drużyn mieszanych 6 grudnia 2013 roku w Lillehammer Zawodniczka wystąpiła w składzie z Maciejem Kotem, Magdaleną Pałasz i Kamilem Stochem. Największe sukcesy 25-latki to dwa podia Pucharu Kontynentalnego oraz trzy złote medale mistrzostw Polski w skokach kobiet. Nigdy nie udało jej się zdobyć punktu w PŚ.