Sensacyjny kandydat na trenera polskich skoczków. Miało dojść do rozmów

Przez ostatnie tygodnie wydawało się, że najpoważniejszym zagranicznym kandydatem na następcę Michala Doleżal jest Mika Kojonkoski. I Fin rzeczywiście nim był przez długi czas. 58-latek od stycznia prowadził różnego rodzaju rozmowy z kilkoma krajami i mediom dawał jasno do zrozumienia, że chciałby wrócić do Pucharu Świat. A praca z reprezentacją Chin na nowo rozpaliła jego chęć bycia trenerem. Wydaje się jednak, że zapał malał z każdym tygodniem i na dzisiaj praktycznie nic nie wskazuje na to, by Kojonkoski poprowadził naszą reprezentację. W niedzielę wieczorem Kacper Merk z Eurosportu poinformował, że Fin nie będzie trenerem Polaków, choć nie da się ukryć, że w Polsce nadal są zwolennicy tego trenera.

Zobacz wideo "Mamy teraz taki sezon, jak w 2014/2015"

Z drugiej strony według naszych informacji PZN musiałby zdecydować się na absolutnie rekordowy kontrakt, a Fin mógłby zarabiać ponad dwa razy więcej niż Horngacher czy Doleżal. Być może PZN byłoby na to stać, ale pojawia się pytanie, czy miałoby to sens. Więcej pisaliśmy o tym tutaj.

Twórca dream teamu poprowadzi polskich skoczków?

Według naszych informacji w tym momencie bardzo poważnym kandydatem na stanowisko trenera polskich skoczków Alexander Pointner, czyli szkoleniowiec, który w latach 2004-2014 stworzył prawdopodobnie najlepszą kadrę w historii skoków narciarskich. Trudno byłoby w tym momencie wypisać nawet wszystkie sukcesy skoczków Pointnera, bo ci wygrali absolutnie wszystko w skokach.

Ruch byłby jednak o tyle dziwny, że Alexander Pointner to szkoleniowiec, który przede wszystkim jest menadżerem i typem motywatora. Potrzebuje szerokiego sztabu. Tak pracował przez lata w Austrii, która przede wszystkim opiera swoje skoki na szkoleniu kadrach w danym regionie. Oznacza to, że do Polski musiałoby przyjść zapewne także kilku innych trenerów.

Pointner już ponoć po rozmowach

Pointner to nazwisko, które zawsze rozgrzewa polskich kibiców skoków i często pojawia się przy słabszych skokach, ale według naszych informacji do rozmów już ponoć doszło.

Sam PZN już nie nie kryje się z tym, że rozmawia z różnymi kandydatami, co w niedzielnym studiu skoków w TVN przyznał nawet Adam Małysz. PZN przyznaje, że wysoce nieodpowiedzialny byłby brak prowadzenia rozmów z potencjalnymi kandydatami na tym etapie sezonu, tym bardziej że umowa Michala Dolezala wygasa w kwietniu, a niestety wyniki w tym sezonie go nie bronią i coraz mniej wskazuje na to, by umowa była przedłużona.

Pointner jest więc na krótkiej liście PZN-u, ale nadal nie wiadomo jak zakończy się sprawa wyboru trenera na kolejny sezon. W czasie MŚwL w Vikersund Adam Małysz ma rozmawiać z Michalem Doleżalem o jego wizji prowadzenia kadry w przyszłości. Ale w grze są też inni ciekawi zagraniczni trenerzy. Cały czas bardzo wysokie notowania ma również Maciej Maciusiak.