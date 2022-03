Rewolucyjny sprzęt w skokach zabroniony. Producent grzmi: FIS tylko gada

"Płaskie narty" to rewolucyjna nowinka sprzętowa używana przez większość słoweńskich skoczków, Yukiyę Sato, Sarę Takanashi czy kilku pojedynczych skoczków mniejszych reprezentacji. Narty nie mają zakrzywionego dziobu (zakrzywienie jest przeniesione kilkadziesiąt centymetrów wgłąb narty, co dobrze widać w locie - red.), co ma pomagać w ich prowadzeniu. Spłaszczone narty praktycznie się nie uginają po odbiciu z progu, szybko wracają w stronę skoczka i dają mu możliwość szybszego przejścia do odpowiedniej pozycji w locie. Zawodnik kładzie się na nich, leci niżej i jest bardziej pochylony.

REKLAMA

Zobacz wideo Rewolucyjna zmiana w skokach. Ta nowinka zmienia skoki!

"Płaskie narty" zakazane. Decyzja FIS wejdzie w życie od kolejnego sezonu

Zysk dla skoczków? Nawet kilka-kilkanaście metrów, bo kształt nart ma wpływ na całą fazę lotu. Okazuje się jednak, że model nie jest do końca bezpieczny. Przy lądowaniu w miękkim śniegu Cene Prevca podczas treningu w Oberstdorfie w trakcie Turnieju Czterech Skoczni jego narta wręcz zaklinowała się w śniegu. Sprawiła, że Słoweniec przekoziołkował przez ramię do przodu i groźnie upadł. Nic mu się nie stało, ale mógł się nabawić groźnego urazu. To rozpoczęło dyskusję o tym, jak niebezpieczne może być lądowanie w nartach bez zakrzywionego dziobu w miękkim śniegu. Wielu ekspertów potępiało płaskie narty, wręcz domagało się ich zabronienia.

Przeprowadził "nagonkę na polskich skoczków". Możliwa sensacyjna zmiana w PŚ

I jak dowiedział się Sport.pl, osoby, które nie patrzyły przychylnie na tę wielką zmianę w sprzęcie do skoków, dopięły swego. Krytyka sprawiła, że Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) zaczęła się zastanawiać nad tym, czy "płaskie narty" powinny być używane. I ustalono, że od przyszłego sezonu w przepisach zajdzie zmiana, które uniemożliwi zawodnikom, którzy w tym momencie korzystają ze sprzętu Petera Slatnara, dalsze skakanie na takich nartach. Zostaną zabronione.

Slatnar: FIS tylko gada i nie potrafi podjąć mądrych decyzji

Do tej pory przepisy dotyczące tego elementu były bardzo mało precyzyjne. "Końcówka może być indywidualnie modyfikowana dla celów zawodnika tak długo, jak pozostaje symetryczna względem środka narty, a dystans do ziemi to minimum trzy centymetry" - przytoczyła nam zapis kilka tygodni temu kontrolerka sprzętu u skoczkiń, Agnieszka Baczkowska. Po sezonie FIS ma dodać do niego wymóg zakrzywionego dziobu.

Dawid Kubacki grzmi po kuriozalnej zmianie przepisów na MŚ. "Nie mogę"

- FIS tylko gada i nie potrafi podjąć mądrych decyzji odnośnie do sprzętu - mówi Sport.pl Peter Slatnar, potwierdzając, że dostał już informację o planowanych zmianach w przepisach. Na kolejny sezon zawodnicy korzystający dotychczas z "płaskich nart" będą musieli wrócić do zwykłych modeli, ale to nie oznacza, że Slatnar poddał się w walce o zatwierdzenie nowinki. - Mamy ich wyprodukowanych około 1000 par w magazynie. Tak łatwo się mnie nie pozbędą. Mam plan, żeby przekonać ich do tego w sezonie 2023/2024 - wskazuje producent.

"Płaskie narty" zbyt niebezpieczne? "To prawdziwe zagrożenie"

Przyczyną zakazu jest oczywiście bezpieczeństwo skoczków. Mowa nie tylko o pojedynczych upadkach na Pucharze Świata, choć tam sprzeciw też był wyraźny: polscy skoczkowie z niej zrezygnowali, niemiecka firma fluege.de nie chciała produkować takich nart, a Austriacy nawet nie przyjęli propozycji testowania tego sprzętu. Chodzi jednak głównie o to, że narty Slatnara w przypadku braku zakazu mogłyby być powszechnie stosowane także przez młodszych, niedoświadczonych zawodników, którzy nie wiedzą, jak opanować narty bez zakrzywionych dziobów.

Wielki powrót. TVP szykuje niespodziankę na zawody PK w Zakopanem

- Co w sytuacji, gdy pojawią się na lokalnych zawodach czy u młodych, niedoświadczonych zawodników? To prawdziwe zagrożenie i na to trzeba zwrócić uwagę. Narty staną się ogólnodostępne i jeśli zyskają większą popularność, będą używane wszędzie. Moim zdaniem są zbyt niebezpieczne. To powinno zostać zauważone już wcześniej, a teraz im szybciej się tego zakaże, tym lepiej - mówił nam niedawno były trener reprezentacji Niemiec, Werner Schuster. Teraz szczęśliwie do takich sytuacji już nie dojdzie, a przynajmniej nie w najbliższym czasie.